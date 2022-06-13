「Guriddo」比數獨更燒腦的數字填空遊戲

喜歡玩益智遊戲的朋友，一定都曾經沉迷於「數獨」那看起來簡單玩起來卻複雜的遊戲世界吧！這款「Guriddo」與數獨玩法相似，不過加入了一些新的元素，，

可以讓玩家體驗更刺手的挑戰！

「Guriddo」也一樣在 9×9 的遊戲格中進行，使用 1~9 的數字來填入，每行與每列的數字不可重覆，而前面提到的新元素，就是遊戲格中會加入一些「隔間」（Compartment），隔間旁的空格必須填入的是一組序列，但不需按順序排列，比方說 1234，可排成 2143、1324、4213……等，需搭配其它的行列數字來排出正確的位置。

實際上試玩，難度真的比數獨要高一些，不過新手玩家也不用擔心，遊戲區分難度，我們可以先從初級者開始熟悉遊戲的玩法，而且在一般關卡中，有無限次的「Check」工具可以使用，當有疑慮時，就可以用它來檢查一下目前填入的數字是否正確。

另外，每週還有「Weekly Challenge」可以挑戰，它的難度就不是在開玩笑的了，絕對燒腦！有興趣的朋友，可以一起來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Guriddo 軟體語言：英文 開發人員：Guriddo 官方網站：https://guriddo.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會有一些介紹說明，新朋友建議可以按下「Teach me the basic rules」先了解遊戲的基礎玩法。





看完教學後，就可以點擊「Play beginner puzzle」先挑戰一關初級關卡。





以紅框為例，在黑色的「隔間」旁，所以應該是個序列，已知有 3 與 5，剩下的空格，當然就只能填入 4 了。





接下來右圖的紅框也在「隔間」旁，已知有 7，剩下的空格可填入 6 或 8，點擊下方的「Notes」切換為筆記模式，就能填入小數字。接著，左圖的紅框「隔間」旁已知 5 ，也就是可填入 4 或 6，搭配原本的筆記，這格就只能填入 6 啦！





將所有的空格都正確填入數字後，就過關囉！





正式進入遊戲後，就可以看到「Weekly challenge」了，點入就可以挑戰，難度可就不是剛剛初級那麼簡單了！





當不確定填入的數字對不對時，可以點擊「Check」來檢查一下，有錯誤的話會用紅字標示，「Weekly challenge」只有 3 次檢查的機會，一般關卡則沒有限制檢查次數。





在下方切換到「Packs」就可以看到各種不同等級的關卡，部份為付費版本才可使用。