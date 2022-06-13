Pixabay Music 免費音樂素材庫，無須標註來源、商用可！

「Pixabay」本身就是一個知名的免費線上圖庫，目前圖量已超過 260 萬張，種類豐富，，

畫質也都很不錯，使用下載不需標註來源，是許多設計人員都愛用的圖庫之一，而除了圖片、影片、插圖等免費資源外，他們也推出了超優質的音樂素材庫「Pixabay Music」，若有背景音樂素材的需求，可以到這裡來挖挖寶哦！

「Pixabay Music」收錄了非常多免版權的 MP3 音樂，為了讓使用者方便尋找適合的音樂素材，提供相當詳細的分類選項，除了可以使用音樂的長度來快速篩選外，還可以用音樂類型、樂器、情緒、主題等分類來更精準的找出符合需求的音樂。

這些音樂都可以免費下載，不需註冊登入，使用時無需標註來源，個人或商業用途皆可，無論是要運用在影片、Vlog、電影、Podcast、實體活動或是其它任何的地方，都可以安心使用哦！

網站名稱：Pixabay Music 網站網址：https://pixabay.com/zh/music/

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以看到數量龐大的音樂素材囉！在上方使用關鍵字來搜尋外，在左側邊欄中，還有許多的分類可以選用。





點擊下拉選單可以選擇想要的音樂長度，下方還有更多類型、情緒、主題等可以選用。





在右側點擊「播放鍵」就可以試聽，點擊音樂列表右側的箭頭，可展開查看更多相關的資訊，包含標籤、下載數、試聽數等。





點擊下載就可以將音檔下載回來囉！雖然不要求標註來源，不過如果可以的話，依網站提供的標註方式支持創作者也是很不錯的，可以幫助創作者被更多人認識哦！