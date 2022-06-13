「TEASER」專業的 15 秒短片製作工具，按一下就完成！

以往想要將照片或多個影片剪輯合併成一個影片，都需要使用一些看起來專業、功能複雜的影片編輯工具來完成，讓許多人望之卻步，始終不敢嘗試踏入影片編輯的世不過「TEASER」將顛覆你對影片編輯的想像！

「TEASER」是一個使用起來相當簡單，但成品看起來十分專業的短片製作工具。

開啟時程式就會將相簿裡可找到的原況照片自動集結，並套用當天精選的影片主題效果與配樂，覺得不錯的話，就能直接儲存或進行分享，任何編輯動作都不需要

當然，如果有些想要調整的地方，還是可以再手動進行編輯，但不用擔心，所有的編輯功能都是很簡單的，你可以更換其它的主題效果、改變影像的尺寸比例、加入文字或是更換配樂

而除了程式自動集結製作的影片外，我們也可以從相簿中挑選其它想要製成短片的照片、影片，選入後程式會自動套用預設的主題與配樂，如果喜歡的話，可以什麼都不做就直接保存或分享，也可以從數十種的主題效果中挑選更加適合的，音樂庫中也有很多不同的配樂，全都可以免費選用！

影片最長 15 秒，照片、影片出現的順序可以自由調整，放入的數量若超過影片長度則會自動忽略另外，為求簡單所以加入的文字由程式自動調整出現的時機，使用者是無法自訂的哦！提供給各位參考了

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：TEASER 軟體語言：英文 開發人員：Tetiana Kolomiichuk 官方網站：https://teaserapp.xyz/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TEASER」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

操作畫面：

開啟程式後，就可以在首頁看到程式自動抓取製成的短片，每天都會有精選主題，24 小時會更新一次點入就可以預覽影片內容，如果想調整的話，可點擊影片右下角的編輯按鈕進入





點擊下方的「眼睛」就可以從相簿中選取想要製成影片的照片或影片





選入後，程式就會自動套用預設的主題，點擊下方的「Basic」即可開啟主題選單，有數十種的影片主題效果可以選擇





「Size」可調整影像的畫面比例，預設是直向，可改為正方形或橫向畫面





「Texts」可加入文字輸入的文字句數沒有限制，但超過影片時長的就會被略過





「Music」裡有許多內建的配樂可以選擇，也可以從手機中選取其它喜歡的音樂





點擊照片或影片可以刪除，拖曳可調整位置，或著點擊右上角的「雙箭頭」可隨機排序點擊「Play」可預覽，覺得 OK 的話，就可以點擊右上角的按鈕，匯出影片選擇保存或分享