「Animated Drawings」讓孩子們在紙上的塗鴉角色動起來！

       

大多的孩子們都喜歡在紙上塗鴉，畫些自己想像中的角色，有時是可愛的動物、有時是漂亮的公主或是帥氣的王子，，

更多時候會把家中的成員都變成畫筆下的一份子，在那獨一無二的世界裡，盡情繪製出各種多采多姿的劇情。

不過在畫紙上的人物角色終究是靜態的，如果想讓他們全部動起來，可以到「Animated Drawings」這個網站來試試，你會發現那些在紙上的角色，全都會像被賦予了生命一般，無論是跳舞、跑步、打拳擊通通沒問題！

只需要先使用相機將紙上的角色拍下來，然後上傳到網站上，經過簡單的框選並進行手腳等部位的定位後，就可以準備套用各種有趣的動畫效果囉！而以上所提到的框選、定位動作，基本上都會由程式來完成，使用者幾乎不需動手調整。

選擇好喜歡的動畫效果後，就能複製專屬的網址進行分享，若是在手機上製作，還可以直接透過 Facebook、LINE 或是 Twitter 等平台分享動畫影片唷！有興趣的朋友快一起來試試吧！

 
  • 網站名稱：Animated Drawings
  • 網站網址：https://sketch.metademolab.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，就可以看到左側的說明，經過 4 個步驟就能將紙上的人物變得生動活潑哦！首先，最好是在白紙上塗鴉，而且手腳不與身體的部份重疊，這樣擷取下來才會比較完美。接著，將紙上的人物塗鴉拍起來，紙張需保持平整，不要有皺折或裂痕，在光線明亮的環境下拍攝。接著就可以按下「Upload Photo」將拍下的塗鴉上傳到網站上。



    上傳照片後，按下「Next」。如果不介意塗鴉供開發者輔助研究使用的話，就按下「Argee」，介意的話就按下「Disagree」，這樣的話塗鴉就會在動畫製作完畢後被刪除。



    接著程式會自動框選角色，如果有兩個以上的角色，可手動調整要選取的部份。然後，再按下「Next」。



    這個步驟是要讓使用者檢查角色的部份是否都有被完整的選取，如果有缺漏的地方，可以使用下方的「畫筆」來補上，「橡皮擦」則可去除多餘的部份。調整後，按下「Next」。



    在右側的角色上，會自動標上定位點，可再手動拖曳調整，包含頭部、身體，手及腳的部份還有肘與膝的定位點，調整精準一些，動畫做起來會更自然。



    最後就是選擇喜歡的動畫效果啦！在左側欄位中有 30 多種的動畫主題可以選擇，每一款都可進行預覽，點選後就能直接套用到自己的角色中。如果動作看起來不太順，有可能是定位點沒有設定好，可以按下「Fix」回上一步調整。



    OK 的話，就可以按下「Share」將動畫影片分享出去囉！在手機上的分享選項比較多，可以直接將影片分享到社群平台，電腦上使用可能直接「複製連結」比較好分享囉！提供給大家參考。

    最後更新：06-10, 2022 下午 4:23

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