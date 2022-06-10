「Pinpoint Sound」可快速找出正在播放音訊的所有分頁

使用 Google Chorme 瀏覽器時，很常在不知不覺中就開了許多的分頁，雖然現在有使用背景音樂的網站似乎沒有以前那麼多了，，

但難免還是可能會碰到，如果想要在茫茫的分頁海中，找出那個正在播放音訊的分頁，可能得花上一點時間，這種時候，就會覺得與「Pinpoint Sound」相見恨晚了！

「Pinpoint Sound」是一個瀏覽器擴充功能，唯一的作用就是可以幫你快速找出正在播放音訊的分頁，如果有多個分頁都在播放聲音，只要重覆點擊就能循環切換，在短時間內就能找到那個正在播放惱人聲音的網頁。

除了可以將它固定在工具列上使用外，也可以在滑鼠右鍵的選單中找到「Pinpoint Sound」，提供給使用者另一種操作上的選擇。如果你經常找不到哪個網頁在唱歌的話，可以考慮裝一下哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Pinpoint Sound 軟體版本：0.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：7.63KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

使用方法：

開啟軟體下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」即可完成安裝。





如果經常會使用到，可將「Pinpoint Sound」的按鈕固定到工具列上，點擊就會直接跳到正在播放音訊的分頁。





如果有多個分頁都在發出聲音，只要重覆點擊「Pinpoint Sound」按鈕，就會循環切換下一個有在播放音訊的分頁。





在網頁任一處點擊滑鼠右鍵，也可以在選單中使用「Pinpoint Sound」功能。