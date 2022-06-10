「Don’t Stop Corocco」趣味益智逃生遊戲

       

不知道大家之前是否已挑戰過「Corocco Truck」這款有趣的物理益智遊戲？主角 Corocco 總是盡力的想辦法將另一位會在上班途中路倒的主角 Norio 送到終點，這次 Corocco 成為另一個逃生遊戲中的主角，要來展開他自己的冒險旅程！

在「Don’t Stop Corocco」這款逃生遊戲中，，

玩家需要幫助 Corocco 清除前方的各種障礙，因為他是顆石頭，只會滾動不會跳，所以有異物就要想辦法移除，有凹洞則要想辦法填平，讓 Corocco 順利向前滾動就能過關。

遊戲共設計了 30 個關卡，實際上挑戰感覺難度並不高，但每一關都設計的很有趣，而且皆需要動動你的小腦袋，除了要找出隱藏在場景中的各種道具外，也必須思考這些道具該如何運用，玩起來還是挺有挑戰性的哦！

如果途中真的遇到卡關的狀況，也可以觀看廣告來取得提示，成功破關後，還可以再獲得幾個額外的隱藏關卡，繼續往更艱難的路上前進！這款遊戲在雙平台皆有上架，而且目前已推出第二版，在下方都會提供下載點，有興趣的朋友可以來挑戰看看唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：逃生遊戲 – Don’t Stop Corocco
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：USAMI KENZO
  • 官方網站：http://b.i-tach.com/?p=1140
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載
                            iPhone 版本：第一版第二版
                            Android 版本：第一版第二版
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    遊戲畫面：

    初次打開遊戲會先進行教學，Corocco 會主動前進，但前方有凹洞，他又不會跳，所以就被困住了。



    我們必須為他造一條平坦的路，先跟著小手收集場景中的道具，然後將道具擺放在適當的位置，看看它所帶來的效果吧！



    小鱷魚為了吃蘋果伸長了身體，填平了凹洞，Corocco 就可以順利的通過啦！



    接下來的每一個關卡都精彩可期，謎題設計的相當有趣，雖然不是頂級的困難，但也是很考驗玩家們的腦力唷！



    如果真的卡關，可點擊右上角的「齒輪」進入選單，點擊按鈕觀看廣告後就能獲得提示。

    最後更新：06-10, 2022 上午 10:37

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