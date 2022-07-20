「Hide faces in your pictures」可自動辨識人臉的馬賽克工具

「Hide faces in your pictures」是 imgtools.co 線上圖像編輯網站中的其中一個免費服務，主要功能就是可以自動辨識照片中的人臉，並打上馬賽克，，

辨識精準度相當高，支援各種常見的圖片格式，包含 GIF、PNG、JPEG、JPG、SVG、WEBP、TIFF、TIF 以及 PSD，除了可以從電腦中選取外，存放在 Google Drive 或 Dropbox 的照片也可以直接連結取用。

可一次處理多張照片，並提供多種遮蔽樣式可選擇，除了常見的模糊效果、像素馬賽克外，也有一些趣味的面具，像是匿名者、嬰兒臉、笑臉 Emoji 等，如果這些預設的樣式都不喜歡，網站也開放讓使用者上傳其它自己想要使用的遮蔽圖樣，效果都相當不錯。

若批次處理多張照片，在加上馬賽克後就會打包成一個 zip 檔，單張照片的話則可直接將照片保存下來。所有的處理動作都在瀏覽器上完成，不會上傳到伺服器上，有照片人臉馬賽克需求的話，不妨可以來試試哦！

網站名稱：Hide faces in your pictures 網站網址：https://www.imgtools.co/face-privacy

操作畫面：

開啟網站後，可將照片直接拖曳到虛線框中或點擊「Browse」從電腦中選取，也可以連結到 Google 或 Dropbox 選取要編輯的照片。





可一次選取多張照片，也可以在加入照片後，點擊上方的按鈕添加更多照片。





展開下拉選單則可以選擇要使用的遮蔽樣式，最下方的「Import a mask」可以使用其它自己想要的圖案。





接著按下「GO」等待數秒，就可以將壓縮檔或照片下載回來囉！