「at 計算器」比價、折扣計算小幫手，最多可保存 5 筆紀錄！

俗話說的好「貨比三家不吃虧」，有了網路之後，買東西比價更是方便許多，，

不過每次比價都算到頭昏眼花，到底是 130g 賣 190 元的便宜，還是用 285 元買 250g 划算？雖然算式很簡單，可是除來除去的，記憶力不好還真不行。這時候，就很需要像「at 計算器」這樣的比價小幫手來輔助計算啦！

它是一款可以當做一般計算機使用的小工具，但特別的是它有個俗稱小老鼠的「@」按鈕可以使用，在計算單價時非常的方便，先輸入重量、容量等單位數，按下「@」後，再輸入售價金額，就能立即算出單價，並可將計算結果保存起來，最多 5 個，會使用不同的顏色來標示出最高與最低單價，方便使用者快速比價。

另外需要計算折扣時，就可以使用「-%」按鈕，輸入金額後按下「-%」，再輸入折扣 % 數，就能立即算出折扣後的金額，也有反向的「+%」可以切換使用！若需要加總所有的計算結果，還能長按「+」切換成「GT」鍵哦！

雖然乍看之下「at 計算器」的介面功能很簡單，但其實它可藏了許多的使用技巧在其中，例如長按數字鍵可以變換主題配色、長按「．」可以更改數字鍵的位置配置、長按某個計算結果還能進行鎖定，保護它不被清除，有很多隱藏功能與計算方式可以使用，想了解更多的話，可到 App Store 的「at 計算器」說明頁中查看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：at 計算器 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：Makiko Aoki 官方網站：https://icolabo.yokohama/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「at 計算器」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

介面相當的乾淨，數字鍵也足夠大。以單價計算為例，輸入容量、數量等單位後，按下「@」算出結果後，原本「等號」的位置就會變成「綠色的箭頭」，點擊就能將結果暫存到上方的區塊中。





在暫存區中，會用綠色字體代表最高，紅色字體代表最低。不過暫存區最多只能保存 5 筆最新的紀錄，若加入新的計算結果，最舊的紀錄就被擠掉。若想保存某個特定的紀錄，可透過長按來鎖定。





計算折扣的話，就可以使用「-%」按鈕，輸入金額後，按下「-%」再輸入折扣 % 數，就能快速計算。





長按「-%」可切換為「+%」，可用來計算加價，再次長按就能切換回「-%」。





長按任一數字鍵（3 秒）可切換不同的主題，每個按鍵的主題都不同。其它還有更多的使用技巧，都可以到 App Store 的 App 說明頁中查看了解。