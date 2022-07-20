字體爆炸大！「超大輸入框」幫你顧眼睛的輸入文字 App

現在的 iPhone 都可以自由調整介面字體的大小，對於需要看大字體的使用者來說，已經算是非常貼心，，

不過將介面字體放大後，並不是所有的 App 或網頁文字都會一起放大，面對這樣的狀況除了可以打開「輔助使用」的「縮放」功能外，當需要使用大字體輸入文字時，也可以讓「超大輸入框」來幫幫忙哦！

「超大輸入框」是一個專門來幫你顧眼睛的輸入文字 App，提供 6 階字級可以選擇，最大支援到 64 點，在這裡打好需要的文字內容後，再複製貼到原本的輸入框即可，對於經常需要使用的文字還可以儲存備用，需要時就能快速取用，省去重覆打字的麻煩。

除了直接複製使用外，也可以切換到網路搜尋、開啟 Google 地圖、Instagram 或是傳送到鄰近裝置等，另外還可以將輸入的文字轉換成 QR Code 哦！在輸入文字時，有提供字數統計，如果原本的輸入框有字數限制，還可以設定「長度檢查」提醒，避免輸入過多的字數。

在「超大輸入框」除了可以使用一般的文字鍵盤外，還可以切換九宮格的數字鍵盤，需要輸入日期的話，也有三種日期格式可以直接點擊填入，可大大減少使用橫排數字鍵的困擾唷！雖然在這裡輸入文字後需要多一步的複製貼上步驟，但輸入時的字體真的大非常多，有需要的朋友，可參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：超大輸入框 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：yu lishung 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「超大輸入框」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可先點擊左上角的「AA」選擇想要的字體大小。





接著就可以開始打字，下方會顯示目前已輸入的字數，點擊字數則可設定長度限制，如果目標的文字輸入框有字數限制，就可以在這邊設定，當輸入超過字數時就會提醒。





點擊左下角的「紅色按鈕」可全數清除，右下角的「綠色按鈕」則可複製文字來使用。





在鍵盤上方還有一排的功能鍵可以使用，「123」可切換九宮格鍵盤、「日曆」可快速填入當天的日期（有 3 種格式可選擇）、「Abc」則可再切換回原來的文字鍵盤。





對於會經常使用到的文字，可以在輸入後，點擊右下角的「箭頭」，選擇「儲存文字」就能將它保存到字庫中。





之後只要點擊「書籤」圖示就能切換到字庫，選擇之前保存過的文字。





點擊右上角的「齒輪」，可到「儲存的文字」中管理字庫的內容，向左滑就能刪除不需要的文字。