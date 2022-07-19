[限時免費]「 Just Talk!」語音轉文字工具，附帶 40 種語言翻譯功能！

       

「Just Talk!」是一款簡單好用的語音轉文字工具，可以將說出來的話快速轉換為文字，並可透過各種的通訊軟體、Email 傳送出去，，

或是將文字複製另作它用，介面非常單純好操作。

在轉換為文字之後，還可以使用翻譯功能，支援英語、法語、日語、韓語、捷克語、德語、西班牙語、俄語等 40 種的語言，裡頭中文的部份還區分為台灣、香港與中國三種，可以更精準的辨識語音內容。目前限時免費中，有興趣的朋友，可以把握時間下載來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Just Talk!
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Hala Software Limited
  • 官方網站：http://www.halasoftware.net/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Just Talk!」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 後，先點入左上角切換要語音辨識的語言。



    接著按下「開始」就可以說出想要語音轉文字的內容。按下「停止」即可看到轉換的結果。



    在轉換結果頁面下方還可以點擊第一個圖示進行翻譯，點擊右上角的國旗圖示就可以切換要翻譯的語言種類。



    在下方就可以將辨識或翻譯後的文字透過通訊軟體發送出去，點擊「…」還可以展開更多傳送方式，或直接複製文字來使用。

    最後更新：07-19, 2022 下午 4:10

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