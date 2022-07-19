「Cool Font Generator」花俏英文字體產生器

在茫茫的網海之中，想要讓自己的 PO 文更吸引眾人的目光，除了可以搭配好看的圖片外，，

使用特別的字體也是一種成為焦點的方法，這邊就來介紹一款可以快速產生花俏英文字體的產生器—「Cool Font Generator」。

只要將英文輸入，就可以立即自動轉換成近 80 種有趣又特別的字體，直接點擊複製就能貼上使用，在網站、社群軟體等任何可以輸入文字的地方基本上都可以使用，吸睛的效果相當不錯。

下面就提供幾種給大家參考，有需要的朋友，可以一起來試試哦！

𝕋𝕠 𝕓𝕖 𝕠𝕣 𝕟𝕠𝕥 𝕥𝕠 𝕓𝕖, 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕚𝕤 𝕥𝕙𝕖 𝕢𝕦𝕖𝕤𝕥𝕚𝕠𝕟.

𝒯𝑜 𝒷𝑒 𝑜𝓇 𝓃𝑜𝓉 𝓉𝑜 𝒷𝑒, 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝒾𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝓆𝓊𝑒𝓈𝓉𝒾𝑜𝓃.

Ƭօ ɓҽ օɾ ղօƭ ƭօ ɓҽ, ƭɦąƭ íʂ ƭɦҽ ʠʋҽʂƭíօղ.

T̨͈͗̌ͥo̯̱̊͊͢ b̬͖̏́͢ẹ̿͋̒̕ o̯̱̊͊͢r̴̨̦͕̝ ṇ̤͛̒̍o̯̱̊͊͢t̲̂̓ͩ̑ t̲̂̓ͩ̑o̯̱̊͊͢ b̬͖̏́͢ẹ̿͋̒̕, t̲̂̓ͩ̑ḣ̖̻͛̓ā̤̓̍͘t̲̂̓ͩ̑ ỉ͔͖̜͌s̠҉͍͊ͅ t̲̂̓ͩ̑ḣ̖̻͛̓ẹ̿͋̒̕ q͉ͬ͋̇ͥư̡͕̭̇ẹ̿͋̒̕s̠҉͍͊ͅt̲̂̓ͩ̑ỉ͔͖̜͌o̯̱̊͊͢ṇ̤͛̒̍.

₮Ø ฿Ɇ ØⱤ ₦Ø₮ ₮Ø ฿Ɇ, ₮Ⱨ₳₮ ł₴ ₮ⱧɆ QɄɆ₴₮łØ₦.

⊥o qǝ oɹ uoʇ ʇo qǝ, ʇɥɐʇ ıs ʇɥǝ bnǝsʇıou.

網站名稱：Cool Font Generator 網站網址：https://coolfont.io/

操作畫面：

開啟網頁後，在文字框中輸入想要呈現的英文內容，就可以在下方立即套用到各種不同的字體當中。





點擊右側的「COPY」就可以直接複製特殊字體來使用。





在右側有提供字體分類可以使用，可以更精準的找到符合需求的特殊字體。