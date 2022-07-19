「aB Hamster」可互動的瀏覽器療癒寵物，有倉鼠還可養魚！

       

有些人會在辦公桌上種點小盆栽或是放個小魚缸養魚，在工作忙碌之餘，可以看看植物、看看小魚來調劑一下身心，，

但如果覺得要照顧這些動植物有些麻煩，或是公司環境不允許擺這些的話，在瀏覽器上養個小寵物，其實也可以達到療癒的效果哦！

「aB Hamster」就是一款簡單又能互動的瀏覽器療癒寵物擴充功能，以倉鼠為主角，安裝後就會出現在你的瀏覽器工具列上，需要被治癒一下身心時，只要點開就能立即看到可愛的小倉鼠在滾輪上奔跑，還會好奇地追著滑鼠游標做出各種趣味的動作或表情，而你只需要點擊滑鼠左鍵就能丟下一些食物，吃多了牠還會去喝喝水。

雖然是卡通化的倉鼠，但所有的動作、表情看起來都很擬真，如果不喜歡原有的場景、倉鼠配色，還可以自己動手調整所有的元素的顏色，讓倉鼠有更多個人化的特色，最後再幫牠取個名字吧！取了名字，就會有感情了😎～

來，這隻就是我的花生大福，看起來軟 Q 軟 Q 的很好吃吧！（大誤


除了倉鼠外，同一個開發者還有推出其它的寵物系列可以選擇，有魚、青蛙、企鵝還有蜘蛛，下面都有放上下載連結，有興趣的都可以試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：aB Hamster
  • 軟體版本：1.51
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：63.88KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載倉鼠樹蛙企鵝蜘蛛
    •  

    使用畫面：

    開啟下載頁面後，點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。



    安裝後，記得將它固定到工具列上，之後點擊圖標就能看到你的小寵物啦！



    牠會在滾輪上奔跑，也會追著你的滑鼠游標移動。



    點擊就能餵牠一點食物，牠吃渴了還會自己去喝水，超級可愛！



    點擊視窗左下角的「colors」就可以展開設定選單，可以針對各個不同的元素來調整顏色。

    最後更新：07-19, 2022 下午 4:11

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