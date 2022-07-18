「Explore.org」一個不小心就看呆了的自然動物線上直播秀

不知道大家平常會不會轉到《Discovery》或是《國家地理頻道》來觀看一些與大自然界動植物相關的節目？那些遠在地球另一端的動物生活，大多也只能從這類型的節目中了解，不過現在只要打開「Explore.org」這個網站，，

就能隨時看到世界各地的動物直播秀哦！

「Explore.org」網站收集了超過 90 個的動物直播頻道，每個頻道分類還有多個串流可以收看，像是非洲的野生動物、各種的海洋生物、鳥類棲息地、蜜蜂等，也有比較常見的貓咪、狗狗的相關頻道，不過貓狗的就都是來自於一些救援單位、動物訓練場等的攝像畫面。

絕大多數都是現場直播，也有部份串流是提供錄影的影片可以收看，還能聽到現場的環境收音，聽著其實還挺療癒的，例如可以聽到海底鯨魚空靈的叫聲、非洲原野的各種動物聲音、環境音等，感覺相當有趣，但盯著牠們看，一個不小心時間就消失了，大家在觀看時可要特別小心啊！

最後下面這個串流推薦給喜歡狗狗的朋友：Full House Puppy Cam at Warrior Canine Connection

這一個則是有滿滿的大白鯨：Beluga Boat – Underwater

還有好多好多萌翻天的動物直播影片，有空的時候都可以來看看牠們可愛的模樣哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，大多都是預設播放非洲動物的直播影片，可在上方切換看到更多不同頻道分類，每一個分類都有多個不同的串流。





將滑鼠移動頻道上方就可以看到串流數，開始播放後，可到影片下方切換不同的串流影片。