Chroma 超方便的網頁顏色吸取工具，一次可保存 5 種顏色！

相信每一位設計師都有自己的一套保存配色靈感的方法，但如果你經常會在網路上尋找、收集各種漂亮的顏色組合，那麼一定要來試試「Chroma」這款瀏覽器擴充功能，，

可以幫助你在收集顏色的過程中，更加簡單、快速！

「Chroma」支援 Google Chrome、Microsoft Edge 與 Brave 瀏覽器使用，安裝後將其固定在工具列上，需要時只要點擊程式圖標，滑鼠游標就會立即變身取色器，點擊取選想要的顏色，就能直接複製 HEX 或 RGB 色碼來使用，所選擇的顏色也會暫存在下方浮動的工具列上，最多一次可以保存 5 種顏色。

還可以為工具列上的 5 種顏色開啟一個專屬的調色盤網址，只要保存該網址就能方便在日後取用或是分享給其他的人。不過其實「Chroma」不止能吸取網頁中的顏色，只要是出現在螢幕上的它都能吸哦！經常有取色需求的朋友，可以試試看。

操作畫面：

以 Google Chrome 為例。開啟下載頁，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





安裝後，將「Chroma」固定到工具列上，之後需要取色時，直接點擊圖標，滑鼠游標就會變身取色器，可以直接點擊取用螢幕上任何的顏色色碼。





吸取的顏色會被暫存在下方的浮動工具列上，點擊「+」可再吸取更多顏色，最多可保存 5 種顏色。





將滑鼠移動到色塊上，就可以複製它的 HEX 或 RGB 色碼，也可以點擊「Remove color」將某個顏色清除。在工具列右側，也可以一口氣將所有的顏色都清空，或是產出專屬的調色盤網址。





在調色盤網頁中，可以拖曳移動色塊的順序、刪除特定的色塊、複製色碼等，也可以將網址保存下來，日後取用或分享給其他的人。





在浮動工具列上，展開右側的選單，點入「Options」有更多功能可以選用，包含深淺主題、點擊預設要複製的色碼格式等。