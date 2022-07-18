「LoFi FM」全螢幕無廣告干擾的 LoFi 音樂播放器

       

因為疫情的關係讓許多人都有了在家工作的體驗，但在家工作不比在公司，那是一個很容易分心的環境，，

除了為自己準備一個適合工作的空間外，適當的播放一些環境音或是 LoFi 音樂，也可以有助於提升專注力。

「LoFi FM」就是一個專門播放 LoFi 音樂的線上播放器，預先收錄了 14 個 YouTube 上的 LoFi 電台、音樂影片，開啟網站就能收聽，有簡易的播放控制器可以使用，可輕鬆在不同的音樂來源之間切換，如果有其它喜歡的音樂影片，也可以透過手動的方式，將它們添加到播放清單中。

在「LoFi FM」不會看到任何的廣告，音樂播放中也不會有廣告的聲音干擾，網頁背景則是會播放原本 YouTube 的影片動畫，整體感覺相當不錯，乾淨又簡單，喜歡 LoFi 音樂的話，可以一起來試試哦！

 
  • 網站名稱：LoFi FM
  • 網站網址：https://lofifm.vercel.app/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，使用滑鼠點擊任何一處即可開始收聽。



    在下方可以使用左右箭頭切換上下一個音樂來源，也可以展開播放清單，直接點擊切換。



    對於特別喜歡的音樂來源，可點擊「星號」加入收藏，在「Starred」就可以看到所收藏的音樂囉！



    如果有其它想要加入的音樂來源，可點擊「Add Song」輸入 YouTube 的影片網址即可加到播放清單中。

    最後更新：07-18, 2022 上午 10:46

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