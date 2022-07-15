「Chrome 恐龍」想玩就能玩！不用另外安裝也不用等斷線！

       

關於 Google Chrome 瀏覽器的離線恐龍遊戲，想必大多數的朋友都應該玩過，不然至少也有聽過吧！那算是 Google 藏在瀏覽器裡給使用者的一個小彩蛋，，

當沒有網路的時候開啟 Google Chrome 瀏覽器，就可以玩玩小遊戲，陪你度過沒有網路的痛苦時光，無論是電腦版還是行動版本都有這個離線遊戲可以玩。

不過如果平常沒事也想玩，又不想將網路手動斷線的話，其實不需要另外安裝相關的遊戲 App，只要將「Chrome 恐龍」這個附在行動版 Google Chrome 瀏覽器下的小工具加入手機桌面，就能隨時啟動向前狂奔啦！

「Chrome 恐龍」在 iOS 與 Android 版本都有提供，是一個 2×2 大小的桌面小工具，加到桌面後，點擊就能開啟瀏覽器並開始遊戲，點擊畫面任一處就能讓牠跳起閃避前方的各種障礙，基本上玩法是一樣的，以後想玩就能隨時打開來玩囉！

當然，如果不想將小工具加到桌面佔空間，也可以直接在 Chrome 瀏覽器網址列輸入「chrome://dino」同樣可以玩，提供給大家參考囉！

iOS 版加入桌面的方法：

在桌面上長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」並從小工具列表中找到「Chrome」。因為「Chrome 恐龍」是行動版的 Google Chrome 瀏覽器附加的小工具，所以前提還是必須有安裝 Google Chrome 瀏覽器才能玩。



接著在 Chrome 的小工具清單中找到「Chrome 恐龍」，點擊「加入小工具」就可以將其加入桌面。



點擊桌面上的「Chrome 恐龍」小工具，就可以開啟 Chrome 瀏覽器開始玩。



Android 版加入桌面的方法：

每款手機的小工具設置方式可能略有不同，以三星手機為例，長按桌面後即可在下方點入「Widgets」，在清單中找到「Chrome」。



展開後就能看到「Chrome 恐龍」小工具，將它加到桌面上即可。



點擊桌面上的「Chrome 恐龍」小工具就可以開啟 Chrome 瀏覽器開始遊戲。

最後更新：07-15, 2022 下午 4:20

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