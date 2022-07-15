Loopsie Retouch 照片橡皮擦，簡單一塗就消失！

       

無論走到哪裡，只要拿起手機就能咔嚓咔嚓的開始拍照，但拍下來的畫面有時並不完美，，

可能會有等了半天都不離開的路人、避也避不掉的電線桿或者是臉上這兩天才剛冒出來的青春痘，都可能會破壞了照片的美感。

這時，就會需要「Loopsie Retouch」這樣的照片橡皮擦工具，透過 AI 人工智慧，讓我們可以隨心所欲的去除照片中任何不需要的部份，無論是路人、皮膚上的小瑕疵、標籤的文字，甚至是浮水印等，只要簡單用手指塗抹選取，幾秒鐘的時間就能將其從照片中清除！

操作非常簡單，效果也蠻不錯的，不過當然這類型工具會有的問題它也是存在的，比方說對於背景相對複雜的照片，處理的效果就會沒那麼完美，適合背景單純的照片，如果一次去除的還不夠乾淨，也可以再反覆選取去除直到滿意為止，有需要的朋友可以試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Loopsie Retouch
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：LOOPSIE SRL
  • 官方網站：http://www.loopsie.it/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Loopsie Retouch」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，就可以點擊下方的「Open Camera Roll」從相簿選取要編輯的照片。接著就可以直接使用手指塗抹想要去除的部份，下方還可調整筆刷的粗細。



    針對細節的部份，可以用兩指斜拉放大，會更容易選取。如果有不小心選錯的地方，可以使用上方的箭頭返回上一步。選取完成後，按下「Remove selection」就可以看到去除的效果，如果仍有沒清乾淨的地方，可以反覆相同的動作直到滿意為止。最後點擊右上角的按鈕就可以將照片保存到相簿中。

    最後更新：07-15, 2022 下午 3:17

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