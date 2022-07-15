「Jeshoots」免費可商用的 CC0 圖庫網站，免標註來源！

       

「Jeshoots」是一個完全免費的圖庫網站，所有的照片都是由站長 Jan Vasek 所拍攝，以想讓世界變得更美好做為起點，，

為廣大的使用者提供免費而且優質、高解析度的圖片素材。

網站將照片分為城巿、科技、自然、運動、教育、健康、動物、食物、季節、婚禮、商業、男生、女生、風景、建築、節日等 40 多種的分類，另外也可以使用英文關鍵字來搜尋，可以跨分類找到更多相關的圖片素材。

找到適合的圖片就可以直接下載，不需註冊登入，也不用輸入驗證碼等步驟，所有的圖片都是採 CC0 授權，個人、商業用途皆可，使用時不需特別標註來源，可以自由的修改、複製、編輯、使用在任何的地方，有需要的朋友可以參考看看。

 
  • 網站名稱：Jeshoots
  • 網站網址：https://jeshoots.com/
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    網頁畫面：

    開啟網站後，就可以使用關鍵字來搜尋照片，也可以點擊右上角的「Collections」查看所有的分類。



    站長將照片區分出了 40 多種的分類，方便使用者可以更快速找到符合主題的圖片素材。



    點入分類或輸入關鍵字就能看到各種相關的圖片素材，點入再按下右側的「Download Photo」就能將圖片下載回來。

    最後更新：07-15, 2022 上午 10:55

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