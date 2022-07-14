「Rotatic」有趣的一指旋轉拼圖遊戲，瞬間將碎片變成像素畫

       

「Rotatic」是一款透過旋轉磚塊完成拼圖的遊戲，玩法與一般的拼圖不太一樣，在遊戲裡拼圖塊都是以菱形的方式排列，，

只要一指由左向右滑動，拼圖塊就會自動順時針或逆時針旋轉，最終會拼成一個完整的方形。

不過這些拼圖塊上的圖案碎片都是打亂的，必須點擊調整單一圖塊的角度，然後再滑動旋轉所有的拼圖塊，當成功拼出關卡所設定的目標圖案即可過關。目前已出到第二部，第一部有 500 個關卡，第二部則有 350 個關卡，下面都有提供下載點可以直接取用。

隨著關卡數的推進，拼圖塊的數量也會越來越多，從最基本的 4 塊逐步增加，圖塊越多難度也就越高，小心可別轉到頭昏眼花啦！不過圖塊越多圖案也會越來越精細，完成關卡的同時，就像是完成了一幅像素畫，還蠻有趣的！關卡中沒有任何的限制，可以按照自己的節奏來進行，不需連接網路也能玩哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Rotatic
  • 軟體語言：簡體中文,英文等
  • 開發人員：Rootcraft
  • 官方網站：http://www.rootcraft.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載第一部第二部
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，跟著小手的提示由左向右滑動，就可以轉動所有的拼圖塊。



    若有圖塊的角度不對，單擊就能旋轉特定的圖塊，必須讓圖案符合上方的目標圖案才可過關。



    過關時可獲得「◆」獎勵，之後在使用提示時會需要用到。



    一開始會先開放前 16 關，其中 3 關必須連網路才能玩，完成這前 16 關就會再往下開放。不過開啟網路的話，在過關時就會有廣告出現哦！在意廣告的朋友，可在過完這 3 關後再切換回離線遊戲。



    隨著關卡數的推進，圖塊的數量也會慢慢增加，圖案也會越來越有趣哦！

    最後更新：07-14, 2022 下午 4:05

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