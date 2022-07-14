「Birthday Cake」可錄製語音、真的能吹蠟燭的生日蛋糕音樂賀卡

       

這幾年因為疫情的關係，很多人都主動的減少群聚，甚至有些在國外的親朋好友也好久都沒有回來見面，，

更別說要幫對方慶生，只能傳個文字、祝賀影片或打個電話祝他生日快樂。

這次如果想要來點特別的，除了可以參考上次介紹的「Birthday Dance」製作一個搞笑的生日祝賀影片外，「Birthday Cake」這款 App 也蠻不錯的，除了可以自訂生日蛋糕的樣式外，還能真的讓對方體驗吹蠟燭的感覺哦！

生日蛋糕有多種口味、裝飾可以選擇，蛋糕上的蠟燭數量也可以依實際的歲數來插上，還能選擇一首歡樂的生日快樂歌，甚至是親口錄製生日的祝福語音，最後將專屬的網址透過社群軟體、Email 等方式傳送給對方，對方點開就能收到你特別準備的生日祝福啦！不過對方也必須安裝「Birthday Cake」App 才能開啟，這是比較麻煩的地方，但效果真的還不錯，有興趣的朋友可以試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Birthday Cake
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Cemal Onur Tokoglu
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上
  • 網路需求：必須連網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Birthday Cake」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次打開時會要求使用麥克風的權限，以便之後的錄音以及吹蠟燭時使用。接著就可以看到生日蛋糕囉！在下方可以更換蛋糕體的口味、蛋糕上的裝飾、蠟燭的數量，還可以選擇音樂與修改蛋糕前牌子上的文字。



    牌子上的文字可以接受中文，不過有字數的限制，最多只能寫 8 個中文字。



    最後點擊「禮物盒」就可以錄製語音，按下「麥克風」即可開始錄音。



    點擊紅色的「麥克風」即可停止錄音，按下「播放鍵」可試聽，沒問題的話就可以按「SEND」將生日蛋糕送出。



    對方收到後，點擊專屬的網址就會自動打開「Birthday Cake」App，如果沒有安裝則需要先安裝才能開啟。開啟後，就可以播放語音，聽完後按下「CLOSE」就可以進入吹蠟燭的畫面。



    對著螢幕吹氣就能將蠟燭吹熄，並會同步播放歡樂的音樂以及撒下紙花與放氣球。

    最後更新：07-14, 2022 下午 12:24

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