AI 藝術畫產生器～「Dream by WOMBO」給關鍵字、選定風格，就能生出一幅令人驚豔的畫作！

       

「Dream by WOMBO」是一個很神奇的藝術畫產生器，你只要輸入一個關鍵字詞，選定喜歡的畫風，，

再給 AI 幾秒鐘的時間，就能立即獲得一幅令人驚豔的畫作，如果第一幅不是很滿意，還可以再隨機產出第二幅、第三幅、甚至更多更多不同樣貌的藝術畫。

如果想讓 AI 的畫作中加入一點自己的特色，還可以提供一張照片，讓 AI 在繪畫時加入照片中的部份元素，創造更獨一無二的畫作。完成的藝術畫還可以保存為手機桌布使用，也可以幫它取個適合的名字，然後分享到 App 的社區當中，讓其他的使用者也能欣賞。

不過無論是想要將作品保存在 App 當中或分享到社區，都需要註冊一個帳號才能可以，可以選擇使用 Email 註冊或透過 Apple、Google 帳號登入，但若只是單純想要私底下創作、保存的話，不用註冊也可以使用，有興趣的朋友，可以一起來試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Dream by WOMBO
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Wombo Studios Inc
  • 官方網站：https://www.wombo.art/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 7.1 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
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    操作畫面：

    初次使用的話，可以先點擊「Try it out」試試，喜歡的話再考慮註冊帳號。跟著教學走一遍，就可以快速了解如何操作了。先輸入一個關鍵字詞，如果不知道要輸入什麼，也可以參考下方的建議字詞。



    接著選擇一個喜歡的畫風，雖然有部份是高級版本才能選用的，但免費的選項也不少哦！



    最後還可以點擊「Select image」從相簿選一張照片混入畫作當中，會讓畫看起來更獨特。選定照片後，還可以設定混入的強度，最後按下「Create」AI 就會開始畫畫啦！當然，不加照片也可以。



    等待數秒就可以看到成品了，在下方點擊「Name artwork」還可以幫畫作命名。



    點擊右上角的按鈕就可以選擇要保存為手機桌布、圖畫或影片（高級版功能）。



    如果覺得當前的畫作不好看的話，可以點擊「Generate Again」就能再產出另一幅完全不同的藝術畫囉！



    返回 App 首頁可以看到其他使用者分享的畫作，有看到喜歡的也可以透過右上角的按鈕來保存它哦！



    往下拉還有更多畫作可以欣賞。切換到右下角的人像圖示則可以看到個人頁面，所有創作的畫作都會保存在這裡，不過需要註冊登入帳號才能使用這個功能。

    最後更新：07-14, 2022 上午 11:36

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