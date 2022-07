Posted on

[限時免費] Infinimojis 可自訂的表情符號鍵盤,幾秒鐘就能創造一個全新的 Emoji!

無論是在電腦還是在行動裝置上,都可以使用表情符號來表達自己的情緒,像是開心、生氣、驚訝的情緒,,

還是想耍酷、搞笑,幾乎都可以找到一款表情符號來代表。

但這些表情符號的設計都是制式的,除了小黃臉、貓咪臉等會有比較多的表情可以選用外,其餘的動物就大概都只有一號表情,物品類的圖示也只能是它原來的樣子,若你想要表情符號可以有更多不同的變化,就來試試「Infinimojis」吧!

「Infinimojis」是一款可以自訂表情符號的鍵盤 App,安裝後就可以在任何地方切換鍵盤隨時可用。它的使用方式很像在製作頭像,先選擇想要的臉型,再加上想要的眼睛、嘴型、配件與手勢,就可以點擊複製貼上使用,所有的操作都不需要離開原來的畫面,超級方便。

選擇性相當多,可以組合出成千上萬種的表情符號,如果突然想來點特別的,還可以按下「隨機」按鈕,讓程式為你帶來各種的驚喜!各種的社群軟體、App 只要能貼上圖片的地方都可以使用哦!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:Infinimojis 軟體語言:英文 開發人員:Fathom Company LLC 官方網站:https://www.infinimojis.com/ 軟體性質: 限時免費,超過指定日期後將調回原價 系統支援:iOS 14.0 以上 網路需求:不需網路即可使用 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Infinimojis」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面:

開啟 App 後,可以在下方看到設定的步驟教學,點擊「Click here to add the keyboard」即可轉跳到設定畫面,再點入「一般」。





接著找到「鍵盤」再點入「鍵盤」。





按下「新增鍵盤」在第三方鍵盤就可以找到「infinimojis」點選即可新增。





接著點擊鍵盤列表中的「infinimojis」,再點擊「允許完整取用」的選項,按下「允許」完成設定。





之後需要使用時,只要點擊鍵盤左下角的「地球」就能呼叫出「infinimojis」鍵盤。





先選擇想要使用的「臉型」,就會自動跳到下一個選擇「眼睛」的步驟,以此類推,最多只要經過 5 個步驟就能創造一個新的表情符號。





如果不想要加裝飾,也可以直接點擊下方的按鈕,直接進入下一個步驟。點擊最後一格的表情符號就能複製,再使用貼上的功能,就能將表情符號貼上使用囉!





沒靈感的時候,點擊鍵盤右下角的按鈕就可以隨機產生出各種有趣的表情符號組合啦!