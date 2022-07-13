「PenCake」極簡風純色筆記本，為寫作而生！

「PenCake」是一款風格極簡的純色筆記本，預設白底黑字的設計，給人一種簡單、純粹的感覺，，

介面語言有英文、日文及韓文可選擇，雖然目前還不支援中文，但以中文書寫內容是沒有問題的，甚至還有多種中文字體可以選擇。

它以寫故事做為主軸，使用者可為不同的主題開設不同的故事集，例如可為某次的旅行專門開一個主題單元，用來記錄該次旅行的點點滴滴，與一般的生活日記做區分，也可以用個人的興趣、愛好來分類，若是喜歡寫小說、詩集的朋友，也能為它們獨立出專屬的故事集。

每個故事集都可以添加新的文章，除了可以寫下文字外，也能加入照片，某天再次回顧時，搭配照片的回憶會更有味道哦！在書寫文章時，下方會有字數統計可以參考，另外有提供 iCloud 、Google Drive 雲端同步的功能，讓你在不同的裝置都可以自由的接續書寫記錄，未來若有更換手機的需求也不用擔心資料遺失唷！

不過免費版本的功能會有些限制，像是單篇文章加入更多的照片、字體的變換或是夜間模式、自動同步等功能，都是完整版才能使用的，若真心喜歡「PenCake」的純粹，再考慮它的付費方案也不遲。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：PenCake 軟體語言：英文,日文,韓文 開發人員：Diffathy, Inc. 官方網站：https://www.notion.so/pencake/PenCake-fd2cab24d1404fb0a4cffb15972dc131 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Andorid 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式時會預載一個故事集做為示範，為了維持介面的簡單，只會使用像右圖的說明方塊進操作教學，每到一個新的頁面時，都會有這樣的教學可以參考。





點擊上方的標題就可以進入修改，可以更改故事集的主題與描述。





如果是想要新增故事集，則可由右向左滑動，就能切換到新增故事集的畫面，點擊「＋」即可開設新的故事主題。





在故事集畫面下拉就能新增文章，在寫文章時，下方可以看到字數統計，還有多種符號快速鍵可以選用，點擊「時鐘」則可將當前的時間加入文章內，點擊最前方的按鈕，可切換顯示更多的功能選單。





有需要的話，也可以加入照片，還有多種照片比例與三種的濾鏡可選擇。不過免費版本一篇只能加入 1 張照片。





在故事集畫面點擊右下角的「…」可開啟選單，在「Settings」裡就可以調整文字的大小、選用特殊的字體、主題等。