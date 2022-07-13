KirinKids 可愛有趣的兒童紙工藝模板免費下載

       

「KirinKids」是日本麒麟集團官方網站上為兒童們準備的一個學習教育內容，其中的「クラフト一覧」就有提供一些可以讓小朋友一起動手做的紙工藝，包含有實用性的作品，，

像是派對面具、吊掛裝飾、學習如何包裝或是製作下午茶點心盤等。另外還有多種不同主題的紙工藝以及卡片製作教學。

本篇主要介紹紙工藝的部份，其餘的有興趣也可以打開來學習，網站上都有相當詳細的教學說明哦！紙工藝提供了春夏、秋冬、足球、食物、飲料、動物、昆蟲、車輛等主題，每一個主題都有多款的紙工藝可以製作，提供完整的模板可以下載列印，也有製作教學以及準備工具的說明可以在製作時參考。

提供的模版看起來都十分的專業，其中有些可能會有比較精細的部件，需要大人一起輔助製作，暑假期間不妨可以找個空檔陪小朋友一起動手做看看哦！

 
  • 網站名稱：KirinKids
  • 網站網址：https://www.kirin.co.jp/softdrink/kids/papercraft/
    •  

    網頁畫面：

    因為是日本的網站，如果看不懂日文的話，可以使用網頁翻譯轉成中文。



    往下就可以看到三個單元，包含有實用性的作品、紙工藝與卡片。



    其中紙工藝分為多個主題，點擊展開就能看到其中包含的紙工藝作品。



    再點入感興趣的作品，就可以在下方列印模板並開始製作囉！



    如果是對紙工藝比較不熟悉的朋友，還可以透過「準備什麼」與「怎麼做」了解更多紙工藝該準備的工具以及一些製作的小技巧。

    最後更新：07-13, 2022 上午 11:28

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