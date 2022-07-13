KirinKids 可愛有趣的兒童紙工藝模板免費下載

「KirinKids」是日本麒麟集團官方網站上為兒童們準備的一個學習教育內容，其中的「クラフト一覧」就有提供一些可以讓小朋友一起動手做的紙工藝，包含有實用性的作品，，

像是派對面具、吊掛裝飾、學習如何包裝或是製作下午茶點心盤等。另外還有多種不同主題的紙工藝以及卡片製作教學。

本篇主要介紹紙工藝的部份，其餘的有興趣也可以打開來學習，網站上都有相當詳細的教學說明哦！紙工藝提供了春夏、秋冬、足球、食物、飲料、動物、昆蟲、車輛等主題，每一個主題都有多款的紙工藝可以製作，提供完整的模板可以下載列印，也有製作教學以及準備工具的說明可以在製作時參考。

提供的模版看起來都十分的專業，其中有些可能會有比較精細的部件，需要大人一起輔助製作，暑假期間不妨可以找個空檔陪小朋友一起動手做看看哦！

網頁畫面：

因為是日本的網站，如果看不懂日文的話，可以使用網頁翻譯轉成中文。





往下就可以看到三個單元，包含有實用性的作品、紙工藝與卡片。





其中紙工藝分為多個主題，點擊展開就能看到其中包含的紙工藝作品。





再點入感興趣的作品，就可以在下方列印模板並開始製作囉！





如果是對紙工藝比較不熟悉的朋友，還可以透過「準備什麼」與「怎麼做」了解更多紙工藝該準備的工具以及一些製作的小技巧。