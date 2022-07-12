Sampld 免版稅音樂共享平台，個人、商用皆可！

       

「Sampld」是一個音樂共享平台，所有的使用者都可以在這個網站上分享自己的音樂創作，任何使用者也都可以免費的下載網站上所有的音樂素材。音樂長度都在 60 秒之內，，

適合運用在 IG Story、TikTok 或是 YouTube Shorts 等做為影片的背景音樂，其它像是 Podcast 等任何需要使用到背景音樂的項目、作品、場合，都可以自由使用。

所有的音樂都可以免費下載，而且無需額外取得使用許可，個人或是商業用途都沒問題。除了有提供關鍵字搜尋外，網站上也有做一些簡單的分類，包含平靜、緊張、快樂、陰沉、俏皮、浪漫等，還可再進一步使用音樂長度、曲調、節拍速度等條件來進一步篩選，更精準找到符合需求的音樂素材。

每一首音樂都可在網站上試聽，並可在下載前調整曲調與節拍速度，再將調整後的音樂下載回來。不過想要下載音樂必須先註冊成為會員，可使用 Google 帳號直接登入，登入後每天都有 50 次的免費下載次數可以使用哦！正在搜尋音樂素材的朋友可以參考看看。除了網頁版本外，也有提供 iOS 與 Android 版本可下載。

 
  • 網站名稱：Sampld
  • 網站網址：https://open.sampld.app/
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，在上方可使用關鍵字來搜尋，或者也可以從中間的分類下手，尋找適合的音樂類型。在音樂列表上點擊「播放鍵」就能試聽。



    選擇分類後，在上方還可以點開「Filters」加入更多的條件來篩選音樂。



    點入想要下載的音樂後，就可以點擊下方的「Downlaod」切換到下載畫面。



    不過想要下載的話，得先要註冊登入帳號。可使用 Google 帳號登入或 Email 來進行註冊。



    登入後，就可以在下載畫面中調整想要的曲調與節拍速度，再按下「Confirm」就可以將音樂下載回來囉！

    最後更新：07-12, 2022 下午 4:44

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