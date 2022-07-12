「Mockview」幫螢幕截圖輕鬆套上 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 外框

有時為了分享、教學、宣傳等目的，會需要擷取手機或電腦的螢幕截圖，如果可以再加上裝置的外框，，

比起直接將圖片光溜溜的傳送出去，看起來會更加專業！「Mockview」就是一款可以幫螢幕截圖輕鬆套上各種裝置外框的 App，提供 iPhone 8~13、iPad Air、iPad Pro、iPad Mini，還有 MacBook Air、MacBook Pro、iMac 與 Apple Watch Series 7 的模型可選擇，每一款都還有多種的顏色能選配。

如果有需要的話，還可以另外加上背景，除了可以選用自己相簿中的圖片來做為背景外，程式也有內建多款精美的圖片，可以更加提升截圖的美感哦！不加背景的話則會保留透明背景，可完美展示在各種畫面之中，有需要的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Mockview 軟體語言：英文 開發人員：Balaji V / Kavsoft 官方網站：https://www.mockview.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，就可以在上方選取想要的機型，點擊模型就能從相簿選取要展示的截圖。





在下方還可以套用不同的外框色系，左右滑動還有更多。幾乎每一款模型都有多種顏色可以選擇哦！





如果是想將 iPhone 截圖放到其它不同螢幕比例的模型當中，可以點擊右下角的「Aspect」修改為「fill」放大填滿或「Stretch」壓縮填滿。





如果是橫向截圖，可點擊右下角的圖示來轉換模型的方向。





接著點擊「Next」就可以進入下一步。這邊可以調整模型的角度、水平翻轉、加入自訂面版色或是背景圖。





最後拉到最下方，就可以選擇保存或分享。