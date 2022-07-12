「豆腐女孩的包子舖」看面癱少女如何努力奮發賣包子！重覆簡單的玩法，一玩就上癮！

「豆腐女孩的包子舖」是以豆腐女孩遊戲中的面癱少女為主角所設計的一款包子舖經營遊戲，在這裡女孩校長兼撞鐘，不僅要跑外堂服務客人，，

還得負責到後院去收割小麥讓廚師做包子，一個人全舖跑透透，但不管工作了多久，服務了多少客人，她的腳步依然輕盈。

賣包子賺到的錢，除了可以拿來擴張店面，擺放更多的桌子外，也可以用來升級包子的售價與女孩的各項能力，提升廚房的容量還可以儲存更多的包子與小麥庫存，讓錢滾錢賺得更多！

雖然整間包子舖都由女孩一個人服務，不過好在顧客們人都很好，就算等了很久也不會森七七，所以玩起來也算是沒有壓力，可以拿來輕輕鬆鬆打發時間。重覆性高簡單的玩法，看似少了挑戰性，但卻仍有讓人越玩越上癮的魔力，有興趣的朋友，可以一起來玩玩看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：豆腐女孩的包子舖 軟體語言：簡體中文,英文,日文,韓文 開發人員：JoyPac 官方網站：https://joypacgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「豆腐女孩的包子舖」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

女孩創店的起始資金只有 30 枚金幣，利用這少少的錢來反轉她的人生吧！在畫面任一處拖曳滑動就能控制女孩的位置，讓她去站在虛線框中就能購買桌子或是升級能力、擴張店面等。買了桌子後，客人就會開始上門，接著就要去拿包子送到客人桌邊。





客人吃完後就會留下包子錢，必須讓女孩親自去收，才能再有下一個客人進來坐。





當食材用完時，就必須到後院來收割小麥，然後再送到廚房去給廚師做包子。賺到的金幣可以用來升級女孩的能力外，還可以擴張店面、廚房、田地等，讓包子舖越做越大，越賺越多唷！





女孩一次可以拿的包子數量與收割小麥的數量都是有限的，拿滿了就不能再拿，除了將手上的東西都送出去外，也可以選擇丟到垃圾桶去，不過包子與小麥是可以混著拿的，所以可以的話，盡量不要丟掉比較不浪費。（明明是遊戲而已，還是覺得丟掉可以吃、可以用的東西真是浪費 😆）