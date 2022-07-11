「coffeelings」隱藏在瀏覽器中的迷你日記

要養成寫日記的習慣很不容易，若對於不擅長使用文字來表達情緒的人來說是更加困難，不過如果還是很想試著記錄自己的心情，，

而本篇想要介紹給大家的「coffeelings」也是一款心情日記，不過它是隱藏在瀏覽器中的迷你日記，支援 Google Chrome 瀏覽器使用，下載後將它固定在工具列上，點擊就能立即用 5 種的情緒標籤來為當日的心情簡單分類。

提供的情緒標籤包含壓力大（stressed）、難過（sad）、疲憊（tired）、還不錯（ok） 以及很棒（amazing），如果想要的話，也可以另外再用文字來記錄更詳細的心情。所有的日記都會被完整的記錄下來，還能使用純文字檔將日記都匯出保存哦！想要試試寫日記的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：coffeelings 軟體版本：3.50 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：492KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：按這裡

操作畫面：

在下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。





記得將「coffeelings」固定到工具列上較方便使用。點擊圖示就能展開迷你視窗，使用滑鼠游標在右側的 5 階色塊上滑動就可以選取符合當天的心情標籤。也可以先在下方的文字框中用文字寫下心情，再點擊心情標籤就能保存日記。





當天若記錄過心情後，就會顯示下圖的畫面，每一格就代表一天，點擊格子就能在左下角看到日記內容，也可以在這邊點擊「筆」來編輯日記。





若可以每天都認真的記錄，就可以透過色塊的深淺來了解自己的心情變化。淺色色塊越多代表好心情的日子越多。直接點擊格子也可以循環切換心情標籤，點擊左下角的「？」可以看到更多操作功能。





在說明畫面下方點擊「save jourmal as .txt」就可以將所有的心情日記保存為純文字檔。