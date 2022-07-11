noteit AR 可以保存祕密的 QR Code 擬真便利貼

       

「noteit AR」是一款連結實體與虛擬的便利貼筆記工具，透過 QR Code 的運用，可讓使用者用手機在現實生活中留下祕密的筆記。只要將特定的 QR Code 列印出來，，

將它們張貼在任何地方，接著使用 App 來掃描就能編輯筆記內容，之後只要掃描該 QR Code 就能看見留下的筆記，而且只有當初編寫的人才能看見，保密性很高，不用擔心會被別人知道。

每位使用者都可以擁有 6 張 QR Code 便利貼，還可以自由的設定文字與便利貼的背景顏色，喜歡漸層背景也沒問題，「noteit AR」還有個特別功能，就是可以讓便利貼模擬實際的質感與環境光線，讓它在手機螢幕上看起來就像是真的張貼在真實世界的便利貼一樣，相當有趣哦！

你有什麼想寫下的筆記但又不想被別人隨意看見嗎？不妨來試試看「noteit AR」吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：noteit AR
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Mohammad sulaiman
  • 官方網站：https://noteitar.web.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 15.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「noteit AR」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    初次使用，先跟著說明一步步了解使用方式，在第二步時，點擊「Download」去下載一個包含 6 張 QR Code 的 PDF 檔。



    接著再將剩餘的教學說明看完，基本上就會知道如何使用了。



    將 PDF 列印出來後進行裁切，就可以獲得 6 張 QR Code 便利貼，將它們張貼在任何需要的地方，再利用「noteit AR」App 來掃描，就可以看到像右圖的白色便利貼，點擊就能編輯筆記內容。



    下方還可以變換文字與背景的顏色，還有文字的對齊方式。



    完成編輯後，記得按下「save」就能將筆記保存。之後只要用 App 掃描 QR Code 就能看到當初寫下的筆記內容。



    點擊畫面右上角的「齒輪」可進入設定，開啟「Note Realistic Material」選項，就可以讓便利貼配合環境光線與加入紙質效果，看起來更擬真。

    最後更新：07-11, 2022 上午 11:39

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