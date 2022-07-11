「Greedy Worm」可愛的毛毛蟲腦筋急轉彎遊戲

「Greedy Worm」雖然是一款以毛毛蟲為主角的益智遊戲，但牠長得還算是可愛，所以害怕昆蟲的朋友不用擔心，，

可以放心的玩。玩家必須控制這隻毛毛蟲在各種危險的平台上移動，將所有的蘋果都吃掉後，走到終點才可過關。

這些平台都漂浮在半空中，而且大多是不相連的，有些間隔的距離甚至都比毛毛蟲的身長還寬，但好在毛毛蟲吃了蘋果後，身體就會變長一些，只要順序正確，身長一定是足夠可以度過各種難關。不過當身體越來越長後，也要注意必須留給毛毛蟲足夠的迴轉空間，否則有很大的風險是會卡死在某個窄小的角落哦！

有時需要爬高，有時甚至需要讓身體騰空才能吃到超出平台以外的蘋果，但只要還有一段身體在平台上就不會掉落，一旦讓整個身體都離開平台，毛毛蟲就會垂直掉落而失敗。不需擔心的是遊戲沒有步數或生命值的限制，可以自由的控制遊戲的節奏，任何時候想放棄、任何時候都可以再繼續。

若卡關了也沒關係，遊戲中有無限的提示可以使用，而且遊戲除了可以免費下載外，就算連著網路玩也不會跳出任何廣告來干擾遊戲的進行，喜歡益智遊戲的朋友，可以一起來玩看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Greedy Worm 軟體語言：英文 開發人員：Megrez Studio 官方網站：http://greedyworm.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Greedy Worm」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，按下「START」即可進入第一關，關卡都是無法回頭重新挑戰的，只能一關接一關的玩下去，至於總關卡數有多少？開發者並沒有透漏任何的相關資訊。





進入關卡後，使用右側的方向鍵就可以控制毛毛蟲的前進方向，越過障礙到達終點即可過關。





接著關卡中會開始出現蘋果，必須吃了蘋果讓身體變長，才能成功走向終點。只是在吃蘋果的過程中，要小心別掉落了平台。





不小心讓毛毛蟲整個離開了平台，或是卡在了某個奇怪的地方，都需要重新開始。





越後面的挑戰，將會越來越困難！如果真的想不出解決的步驟，只要按下左側的「電燈泡」就可以看到完整的過關路徑。