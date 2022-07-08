「數學題產生器」可隨機出題！數字 100 以內的加減法運算練習題

       

雖然常聽人家說數學是最不會背叛自己的，因為「數學不會就是不會😏」。不過最基本的加減法還是要努力的會一下啦！不然日常生活可是會出現障礙的，如果想讓家裡的小朋友多多練習加減法的運算，，

除了買試題本來練習外，也可以到「數學題產生器」來無限的取得練習題哦！

「數學題產生器」是一個可以隨機出題的線上工具，可視小朋友的程度來設定題目的難易度，數字範圍最少可從 10 以內開始，最多則可到 100，題目的類型除了加法、減法外，也可以加減法混出，運算數可設定 2~4 個，並且可勾選是否可進位、退位或是重複數字等，單回的題數最多可達 48 題。

將出好的數學練習題列印出來就可以讓小朋友進行練習囉！除了可以在網站上直接顯示答案以便在練習後檢查外，也可以使用手機掃練習卷下方的 QR Code 查看答案，非常方便唷！

 
  • 網站名稱：數學題產生器
  • 網站網址：https://nmtuan.github.io/maths/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以在上方設定題目的難易度，包含數字範圍、運算方式、運算數、題數等。



    接著按下「生成」就可以看到符合需求的練習卷，點擊「打印」就能將它列印出來。



    每張練習卷下方都會有一個 QR Code 掃描就能獲得答案。



    或者勾選「顯示結果」也可以直接在網頁上看到正確答案。

    最後更新：07-08, 2022 下午 12:08

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