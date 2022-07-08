來「英文知識王」吃片記憶吐司！吃得越多、單字記得越多！

有看過哆啦 A 夢的朋友，應該對裡頭的「記憶吐司」印象深刻吧！只要用吐司在書本上印一印再吃掉，就會把書上的內容全都記起來，，

應該是每個學生都想要擁有的道具之一。雖然現實生活中沒有這樣的神奇道具，但我們有「英文知識王」啊！

「英文知識王」是一款幫助使用者背單字的學習工具，透過背單字的方式來收集吐司與食材，製作各種早餐店會出現的吐司品項，像是火腿蛋吐司、漢堡排吐司、花生培根吐司，還有更多稀奇高貴的吐司，例如鮭魚酪梨吐司、壽司吐司、義大利麵吐司等，全都得靠使用者努力的背單字才能製作完成。

每種食材都包含兩個測驗，每個測驗則有 20 個單字，可先經過練習、背誦、記憶後，再進行測驗，100% 完全正確就能獲得特定的食材囉！製作完所有的吐司也就等於背完了 3600 個單字，結合吐司食材的趣味元素，讓背單字再也不乏味啦！

每個單字都有提供詞性、釋義與發音，利用 Google 或 Facebook 帳號加入會員還可將不熟悉的單字加入「筆記本」，方便日後加強複習，另外還有線上真人對戰遊戲可以挑戰，當一個人背單字感到孤單時，就可以隨時對戰一下唷！

「英文知識王」還有提供桌面小工具，將單字吐司放到桌面上，每次打開桌面就能背單字，點擊吐司即可隨機切換不同的單字，就像在吃記憶吐司一樣，讓學習更活潑有效率！有興趣的朋友，一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：英文知識王 軟體語言：繁體中文 開發人員：CMoney TECHNOLOGY CO.,LTD 官方網站：https://www.cmoney.tw/app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

打開 App 就可以看到目前正在進行中的吐司，點擊「進入單元」就可以看到兩個測驗項目，只要全拿到滿分就可以獲得食材。





點入測驗就可以看到它們各自所包含的 20 個單字列表，點擊單字即可聽取發音，如果是陌生的單字，還可以點擊「筆記」加入筆記本，不過這個功能是需要加入會員的哦！





在下方還可點入「練習」使用翻卡的方式來檢視自己的熟悉度，加強記憶力。





當都背得差不多的時候，就可以點入「開始測驗」進行英翻中選擇題，全部答對才算過關。





當測驗 2 也完全都答對過關後，就可以取得第一種的食材啦！





在下方可切換到「單字庫」，這裡有一些主題單字可以學習。





「筆記本」裡則可以找到那些不熟悉的單字，有提供兩種練習題型可以使用。





如果覺得孤單寂寞時，就可以點擊右下角的「線上對戰」立即尋找對手進行 PK。





PK 時兩個需同時回答同一道題目，看誰的速度快、正確率高就能獲勝。





切換到「小工具」，在 Step 1 的地方可先設定要使用的單字本。之後再到桌面去新增小工具。





小工具有兩種尺寸，點擊就能切換下一個單字。