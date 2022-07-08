Wicked Backgrounds 隨機波浪背景產生器，可保存為 PNG、SVG

「Wicked Backgrounds」是一款超級簡單又好用的波浪背景產生器，波浪的樣式是隨機產生的，不過網站也給使用者相當程度的客製化選項，，

除了可以自定主色外，波浪的數量、角度、強度以及顏色模式，都可由使用者依需求來做調整。

如果不太滿意當前的波浪樣式，還可以再透過重置來隨機產生另一個不同的設計，輕輕鬆鬆就能製作出一張好看的波浪背景。顏色的部份只需設定主色，其餘則會自動填入漸層色，再搭配不同的顏色模式，可以有更多不同的顏色變化哦！

網站預設是橫向預覽，如果想拿來當做手機背景，也可以切換成垂直預覽，並有更多的畫布尺寸可以選擇，除了最高可達 3840×2160 外，還有各種 iPhone、iPad 型號可選用，無論是做為網站背景或單純拿來做為手機桌布使用都沒問題。所有的項目都調整完畢，就可以選擇直接複製 SVG 或是以 PNG、SVG 格式下載回來使用。

網站名稱：Wicked Backgrounds 網站網址：https://wickedbackgrounds.com/app

網頁畫面：

開啟網頁後，預設使用深藍為主色，可在左側點擊「Pick a color」開啟調色盤來選擇其它的主色。





「Angle」可調整波浪的角度。





「Color mode」有 3 種模式可以選擇，除了預設的 Lighten 淺色模式之外，還可以選擇 Draken 暗色模式或是 Spin 變色模式。





「Waves Count」可增減波浪的數量。





「Contrast」可調整波浪的不規則強度。





在右上角可以點擊「Vertical Preview」切換為垂直預覽。「Full HD」則可以選擇更多不同的尺寸。





最後就可以在左側選擇「Copy SVG」或是展開「Downlaod」選擇保存為 SVG 或 PNG 格式。