「HAPPY DOGS」毛茸茸超可愛的益智闖關遊戲

「HAPPY DOGS」是一款超級可愛的益智闖關遊戲，主角是一隻圓滾滾毛茸茸的小白狗，雖然開發者沒有特別說明，，

但根據牠身上炸開的毛，毫無疑問的應該是個可愛的小博美吧！❤

這隻小博美不知道什麼原因經常被氣球吊在半空中，不然就是身處在一個危險的平台上，玩家必須想辦法幫助牠，讓牠能夠成功的掉入一個玻璃杯中獲救才可過關。玩法很簡單，使用手指割斷繩子或是裁切木塊等方式，就能解救小狗狗。

不過每個關卡都有限定的切割步數，必須在步數內成功過關才能拿到 3 顆星，超過的話則會影響拿到的星星數量，而收集足夠的星數才能陸續解鎖新的關卡哦！

遊戲中除了小白狗外，還設計了許多的動物角色可以解鎖，像是小棕狐、兔子、無尾熊、小雞、貓咪、綿羊等，不過解鎖需要的彩紅球是需要另外付費購買的，下載遊戲時會自帶 3 顆可用來免費解鎖其中一種動物，或著也可以在某些過關時刻，透過觀看廣告來獲得新角色唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：HAPPY DOGS 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：JoyPac 官方網站：https://joypacgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HAPPY DOGS」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

按下「開始」即可進入第一關。跟著小手的教學，將吊著狗狗的繩子割斷，就能讓狗狗掉進玻璃杯中過關囉！





在關卡中，遇到木塊阻擋時，也可以用手指裁切將它切斷去除障礙。





如果遇到解不開的謎題，可以在右上角使用提示來獲得解答。每關上方都會顯示過關的最佳步數，在步數內過關才能拿到 3 顆滿星哦！





在遊戲中還有多款的角色可以解鎖使用，每一個角色都還有多種不同的造型，不過皆需使用彩虹球來解鎖，或者在過關時，有機會可以透過觀看廣告來解鎖。





每一關都是一個新的挑戰，不過一開始的難度都不會太高，玩家可以輕鬆的享受解謎的樂趣。