「Poster I Love」擁有超多模版的線上海報製作工具，可加入 QR Code 還有多種插圖素材！

       

以往如果本身不會手寫 POP，又對繪圖軟體不在行，想要製作一張精美的海報，，

就得花點錢外包給專業的設計人員，但是現在只要到「Poster I Love」輕鬆點擊幾下就能免費獲得一張看起來超專業的海報囉！

「Poster I Love」是一個線上的海報製作工具，有相當多種不同主題的海報模版，像是徵人、情人節、萬聖節、聖誕節、特殊活動、時尚、家庭、辦公室、即將推出、寵物等，每一個主題都有提供多款的海報設計可以選擇。

海報模版中的所有元件都可以再做調整，背景色、文字內容、文字大小、位置、各種小插圖的位置等，全都能依喜好、需求來重新排版，另外網站上還有提供上百種的插圖可以任意選用，有需要的話還能再加上包含網址訊息的 QR Code 唷！

輕鬆就能完成一張看起來有模有樣的海報，使用不需註冊登入帳號，完成的海報可視需求選擇保存為 png、pdf 或 svg 格式，但如果日後還想要再針對製作的海報內容做調整的話，就可以考慮註冊一個帳號來保存自己海報設計哦！有海報製作需求的朋友，可參考看看。

下面這兩張範例海報就是利用「Poster I Love」製作的，做起來真的超簡單哦！

 
  • 網站名稱：Poster I Love
  • 網站網址：https://posterilove.com/unsaved_poster
    •  

    網頁畫面：

    打開網頁後就可以看到預設的海報模版，在左側的「templates」下就可以找到各種不同主題的海報，因為主題分類真的很多，建議也可以輸入關鍵字來查找哦！



    找到需要的海報模版後，就可以點擊修改模版的內容，在左側的「images」裡也有很多的免費插圖可以使用，數量也是很多，同樣可用關鍵字來尋找。



    「texts」則有許多的英文藝術字體可以選擇，海報內容也支援顯示中文，不過字體就不像英文有那麼多的變化囉！



    若有需要的話，可到「qr」加入 QR Code，輸入網址後，點擊 QR Code 就可以將其加入海報當中，還可以變換顏色、加入底色、框線等。



    點選海報模版中的任一元素就可以進行調整，像是背景的顏色、插圖的位置、角度等，全都可以再手動做調整。



    最後就可以點擊下方的「download」，選擇需要的格式將海報下載回來囉！

    最後更新：07-07, 2022 下午 12:27

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