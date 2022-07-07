「クイズの効果音」問答遊戲專用效果音，出題、鼓聲、答對、答錯 4 種音效全都包！

在舉辦活動時總是會需要使用一些背景音樂或是音效來堆疊現場的氣氛，尤其是進行益智問答之類的遊戲時，來點鼓聲可以增加緊張的氛圍，，

在答對或答錯的來個特別的音效，都可以讓問答遊戲更加有趣！

如果你正在尋找這類型的音效，可以下載「クイズの効果音」這款 App，它就包含一般問答遊戲會需要的 4 種音效組合，分別有出題音效、製造緊張感的鼓聲以及正確與錯誤的音效，點擊按鈕就能立即播放，效果相當不錯。

不過「クイズの効果音」只支援 Android 手機使用，使用 iPhone 的朋友，可以下載「ピンポンとブー」這款類似的 App，一樣有 4 種音效，雖然它沒有鼓聲，但有計時的滴答聲，同樣能為遊戲帶來緊張感哦！

有興趣的朋友可以參考下面的影片，聽聽看各種音效的效果哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：クイズの効果音 軟體語言：日文 開發人員：Taishi_Yamasaki 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.0.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡