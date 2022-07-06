Logica Emotica 使用表情符號設計而成的邏輯益智遊戲

「Logica Emotica」是一款考驗玩家各種邏輯能力的益智遊戲，運用各種的 emoji 表情符號一共設計了 50 個關卡，而且每個關卡都有它獨特的玩法邏輯，，

完全沒有文字說明，得靠玩家自己判斷如何做才能過關！

最基本的就是將目標符號移動到終點；有時必須同步移動兩個目標符號，但要讓它們到達不同的終點；有時則是像《倉庫番》要推動某個東西到特定的位置；有時要想辦法將關卡中的所有符號都收集起來；還有些就像在玩《一筆畫》之類的遊戲，某些關卡可能還會覺得像在玩《貪食蛇》等。

每個關卡看起來都很像，但實際上過關方式都有些微的不同哦！遊戲的選用的配樂很活潑，為遊戲增添了更多的樂趣。關卡沒有步數或生命值的限制，失敗了可以無限次的重來，也可以無限返回上一步。當然，如果真的過不了，還可以看廣告來取得提示輔助過關，基本上是一款有趣，可以輕鬆玩的遊戲。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Logica Emotica 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：Bart Bonte 官方網站：https://bartbonte.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，按下中間的按鈕即可進入第一關。沒有任何的說明文字，只有小手提示要滑動螢幕。那麼就試著滑動看看吧！只要滑動看看就可以知道可以控制的對象是誰了。





知道誰可以被控制後，就可以找找看過關的目標，看起來是要將疲累的臉移動到水龍頭的位置，一邊推開石頭就可以到達終點過關囉！之後如果需要重新開始，可點擊左下角的按鈕，右下角的按鈕則可返回上一步，右上角的按鈕則可看廣告取得提示。





每一關都有不同的過關邏輯，沒有生命值或步數的限制，所以就盡可能的去嘗試找出過關的方法吧！