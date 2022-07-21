墜落的砂糖粒！「sugar game」畫線將糖引到杯中的益智遊戲

「sugar game」是一款透過畫線來進行的益智遊戲，玩家需將不斷隊落的砂糖引導到馬克杯中，將馬克杯填滿就能過關。整個遊戲玩起來非常的輕鬆，，

沒有任何壓力，不像其它類似的畫線遊戲有筆畫長度或步數的限制，就算不小心失敗了或是覺得畫得不夠完美，都可以無限次的重新開始。

關卡數目前來到了 150 關，每一款的目的都一樣，不過馬克杯數可能會不止一個，甚至還會要求放入不同顏色的砂糖或是加入反轉重力的元素，讓砂糖可以進入到不同角度的馬克杯中。

一開始也許會覺得少了一點挑戰性，不過隨著關卡謎題的設計越來越多樣化，這勝負慾也就被激得越來越高，很適合喜歡靜靜一個人動腦的玩家來挑戰哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：sugar game 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：Bart Bonte 官方網站：https://bartbonte.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

進入遊戲關卡後，就可以看到砂糖從小小的出口開始落下，用手指畫線將砂糖們引導到馬克杯中，裝滿就能過關。





如果覺得線沒畫好，都可以隨時點擊右上角的按鈕重新開始。沒有時間、步數或是畫線長度的限制，不過要注意的是砂糖落下的量是有限的，如果在落完之前還無法過關，一樣得重新開始。





將杯子裝滿後，就可以按下按鈕進入下一關。這回有兩個馬克杯需要裝糖，但只有一個出糖口，該怎麼讓糖兵分兩路呢？





當馬克杯的位置在奇特的地方時，就需要靠反轉重力的按鈕來讓糖粒能夠向上落到杯中，先將糖粒引導到適當的位置後，按下按鈕就可以看到糖粒的變化。





沒有邊界的關卡，上下是相通的。有顏色的杯子則要將相同顏色的糖粒放入才可以。之後的關卡會有越來越多的謎題，需要玩家來解決！