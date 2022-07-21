「Tomato Typewriter」停止打字就會被懲罰的強制寫作工具

       

「Tomato Typewriter」是一款蠻＂特別＂的寫作工具，除了提供一個乾淨的寫作介面外，它還多了督促的功能，，

若你是常因惰性而拖稿的人，不妨可以來體驗一下它神奇的作用。

有兩種督促模式可選擇，一種是定時、一種是定量，「定時模式」採番茄鐘工作法的方式來進行，設定想要連續寫作的時間，以及休息時間與頻率，在所設定的時間結束前，都不能保存所寫的內容。而「定量模式」則是可以設定想要寫下的目標字數，在寫到該字數之前也同樣都不能保存內容。

除此之外，還有一個額外的懲罰設定，例如可以設定若停止打字 15 秒，就讓手機發出噪音或是開始刪除字數，甚至只要停止打字超過一定時間，就直接刪除所有的內容，這懲罰的強度可以由使用者自由設定。

只要持續寫作達一定時間或完成目標字數，就能夠保存所寫的內容。不過「定量模式」的字數計算僅支援英文內容，懲罰選項中的「刪除字數」也是以英文為主，中文內容無法被正確計算字數，使用「定時模式」輸入中文就沒問題，提供給大家參考囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Tomato Typewriter
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Karthik Maharajan Skandarajah
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tomato Typewriter」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊右下角的按鈕就能新增文件。設定好標題後，就可以往下選擇要使用的模式。



    「Timed」就是定時模式，採番茄鐘工作法，可以設定想要的寫作時間、休息時間與頻率。「Untimed」則是定量模式，可以設定想要的目標字數。



    接著可以設定停止寫作秒數，預設為 15 秒。最下方則可選擇懲罰類型，有三種可選擇。最後，按下「START」就可以開始寫作。



    當程式發現你停下來時，畫面上就會出現一個倒數的番茄鐘，當超過一定秒數，就會執行所選擇的懲罰內容，發出警報、開始慢慢吃掉你的字或是將整個內容刪除。只要接著寫作，就會停止懲罰。



    當達成目標後，就可以選擇要繼續不受威脅的寫作、繼續被督促的寫作等。所寫作的內容也會被保存在 App 當中。



    如果覺得字體太小的話，可點入右上角的「齒輪」調整字級，也可以選用其它的字體。

    最後更新：07-21, 2022 下午 12:01

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