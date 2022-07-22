台灣專用！「比手畫腳」聚會破冰遊戲

派對聚會的時候最怕冷場，這種時刻一定要來玩一點遊戲炒熱氣氛，這款「比手畫腳」就是一種超適合聚會時玩的破冰遊戲，，

不需要太多的準備就能直接開玩，雖然這類型的 App 在 Google Play 或 App Store 都可以找到不少，但大多都是英文版或其它的語言版本，在台灣玩起來總是少了那麼一點感覺。

而「比手畫腳」則是專為台灣玩家所設計的，題庫裡的題目絕對都是我們所熟悉的用詞唷！免費版本就有日常生活、成語諺語、動物植物、職業職場以及世界地圖這五大題庫可以使用，如果還想要有更多不同的題庫類型，也可以另外再付費購買。

遊戲時間最短 60 秒，最長則可設定 180 秒，可視遊戲需求來選擇，遊戲開始時由猜題的人拿手機放在額頭，答對時將畫面朝下、要 Pass 的話則將畫面朝上即可，或者也可以透過向下或向上滑動來標示是否答對，待遊戲時間結束時，就會顯示該回合的得分以及所有出現過的題目。

功能簡單好用，不過它就沒有同類型 App 會附加的錄影功能，單純出題用。除了可以拿來玩比手畫腳外，也可以改用你說我猜、你畫我猜等方式來進行哦！有興趣的朋友，可以嘗試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：比手畫腳 軟體語言：繁體中文 開發人員：超台soitred 官方網站：https://www.facebook.com/sotiredstudio 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，即可設定想要的遊戲時間與題庫類型，按下「遊戲開始」即可開始猜題。





由猜題的人將手機放置在額頭上，倒數 3 秒後即會出現題目。





答對時，將螢幕朝下，想要 Pass 時則將螢幕朝上。或者也可以上下滑動螢幕來切換題目。





遊戲一直進行到時間結束，就會顯示總成績，並且可以看到剛剛所答對與答錯的題目。





如果覺得現有的免費題庫已經不敷使用，可以到商店裡購買更多不同的題庫哦！