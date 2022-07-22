「SoftBox」8 色氛圍燈自拍打光神器

       

在拍照時，環境的光源相當重要，如果想要營造一點特殊的氛圍，，

可以試著打上不同顏色的燈光，例如浪漫的粉紅色、性感迷幻的紫色，或者也可以用藍光帶來一點冷冽的效果，讓照片拍起來更有特色。

不過要是平常自拍還得自帶不同顏色的燈光也太辛苦，這款「SoftBox」就將氛圍燈和自拍功能結合在一起，在拍照的同時，就可從螢幕發出不同顏色的光線，讓你輕鬆就能拍出各種特別的自拍照。

預設有香芋紫、日落紅、丹霞橙、冷藍、亮黃等 8 種顏色可選擇，還可透過色度、飽和度、明亮度 3 種調節工具來調出無限多種的氛圍燈光！不過使用時最好在昏暗的環境，可以讓氛圍燈展現更好的效果，甚至還可以使用多台的 iPhone、iPad 來堆疊光感，塑造獨一無二的燈光效果。喜歡自拍的朋友，不妨可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：SoftBox
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Shenzhen Huishi Health Technology Co. LTD
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SoftBox」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，會自動將螢幕調至最亮，到黑暗的地方就能從鏡頭上看出效果。點擊「氛圍燈」可展開選單，切換使用不同的燈色。



    點擊「調節」可使用色度、飽和度以及明亮度來調出更多不同的燈光效果。



    按下「相機」就能拍照，長按則可錄製影片。

    最後更新：07-22, 2022 上午 10:21

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