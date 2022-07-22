「私作物語」可同時滿足閱讀與創作的社交式寫閱平台

你喜歡閱讀還是爬格子創作屬於自己的世界？無論你喜歡哪一種或兩種都喜歡，「私作物語」都可以滿足你！它是一款以繁體中文為主的社交式寫作閱讀平台，你可以在這裡閱讀各種優質的文字創作內容，，

也可以在這裡分享自己的作品，是一個可以連結作者與讀者的橋樑。

想要使用「私作物語」必須先註冊登入帳號，也可以使用 Google 或 Facebook 帳號登入，登入後就能看到目前已上架的所有文學創作。除了可以從精選、新進、各種排行榜或作家來尋找書籍外，App 也有多達 35 種的分類能幫助讀者找到更符合喜好的書籍類型。

提供的分類包含愛情/言情、短篇故事、奇幻、同志文學、校園、散文、當代小說、悲劇、勵志、冒險、同人小說、懸疑/推理、歷史、戰爭、兒童等，另外也有提供關鍵字搜尋功能，對於喜歡或是感興趣的書籍都可以加入書籤收藏，也可以透過給愛心或是留言與作者互動哦！

而喜歡創作的的朋友，也能在「私作物語」上進行寫作，並可在完成創作時將作品公開發布，讓所有的使用者都能欣賞閱讀你的作品。整個 App 介面設計的相當有質感，在閱讀介面上也有提供多種配色、字體可選擇，也能依需求來調整字級的大小，是一個無論閱讀還是創作都能享有美好體驗的平台。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：私作物語 軟體語言：繁體中文 開發人員：ArtJam Limited 官方網站：https://artjam.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Andorid 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用的話，需先建立帳戶，也可以使用 Google 或 Facebook 帳號登入。接著編輯一下個人資料，下方可以設定語言以及喜愛的書籍類型，最後點擊右上角的圖示保存即可進入主畫面。





在主畫面中，就可以看到各種的書籍推薦清單，下方還可以透過作家來查看他們更完整的作品清單。最下方則有列出一些「熱門分類」可以使用，點入分類則可以看到更多的分類選項。





在上方就能左右滑動看到更多不同的書籍分類。或者點擊主畫面右上角的「放大鏡」也可以輸入關鍵字或作者姓名來查找特定書籍，在搜尋頁面下方也有提供書籍分類可以使用。





點入感興趣的書籍就可以看到內容與作者簡介。點入「了解更多」就可以將書籍加入書籤收藏或是開始閱讀。





在閱讀介面點擊右上角的「AA」可調整字級、字體與配色。





在下方可切換查看「書籤」內容。點擊「+」就可開始創作自己的新書囉！對寫作有興趣的朋友，可以一起來試試。