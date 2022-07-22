「私作物語」可同時滿足閱讀與創作的社交式寫閱平台

       

你喜歡閱讀還是爬格子創作屬於自己的世界？無論你喜歡哪一種或兩種都喜歡，「私作物語」都可以滿足你！它是一款以繁體中文為主的社交式寫作閱讀平台，你可以在這裡閱讀各種優質的文字創作內容，，

也可以在這裡分享自己的作品，是一個可以連結作者與讀者的橋樑。

想要使用「私作物語」必須先註冊登入帳號，也可以使用 Google 或 Facebook 帳號登入，登入後就能看到目前已上架的所有文學創作。除了可以從精選、新進、各種排行榜或作家來尋找書籍外，App 也有多達 35 種的分類能幫助讀者找到更符合喜好的書籍類型。

提供的分類包含愛情/言情、短篇故事、奇幻、同志文學、校園、散文、當代小說、悲劇、勵志、冒險、同人小說、懸疑/推理、歷史、戰爭、兒童等，另外也有提供關鍵字搜尋功能，對於喜歡或是感興趣的書籍都可以加入書籤收藏，也可以透過給愛心或是留言與作者互動哦！

而喜歡創作的的朋友，也能在「私作物語」上進行寫作，並可在完成創作時將作品公開發布，讓所有的使用者都能欣賞閱讀你的作品。整個 App 介面設計的相當有質感，在閱讀介面上也有提供多種配色、字體可選擇，也能依需求來調整字級的大小，是一個無論閱讀還是創作都能享有美好體驗的平台。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：私作物語
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：ArtJam Limited
  • 官方網站：https://artjam.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Andorid 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    初次使用的話，需先建立帳戶，也可以使用 Google 或 Facebook 帳號登入。接著編輯一下個人資料，下方可以設定語言以及喜愛的書籍類型，最後點擊右上角的圖示保存即可進入主畫面。



    在主畫面中，就可以看到各種的書籍推薦清單，下方還可以透過作家來查看他們更完整的作品清單。最下方則有列出一些「熱門分類」可以使用，點入分類則可以看到更多的分類選項。



    在上方就能左右滑動看到更多不同的書籍分類。或者點擊主畫面右上角的「放大鏡」也可以輸入關鍵字或作者姓名來查找特定書籍，在搜尋頁面下方也有提供書籍分類可以使用。



    點入感興趣的書籍就可以看到內容與作者簡介。點入「了解更多」就可以將書籍加入書籤收藏或是開始閱讀。



    在閱讀介面點擊右上角的「AA」可調整字級、字體與配色。



    在下方可切換查看「書籤」內容。點擊「+」就可開始創作自己的新書囉！對寫作有興趣的朋友，可以一起來試試。

    最後更新：07-22, 2022 上午 11:25

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。