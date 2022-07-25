「ヨコタマ」簡單又不簡單的蛋蛋解謎遊戲

       

「ヨコタマ」是一款只要能掌握技巧就能無往不利的解謎益智遊戲，以各種動物的為主角，透過兩兩移動，，

讓相同的蛋橫向排在一起就能打破蛋殼讓裡頭的動物脫出，而在過程中只需要注意一個地方，那就是相同顏色的蛋會一起移動，只要記得這個重點，基本上就能輕鬆的享受解謎樂趣！

遊戲的關卡數非常多，目前共有 3,813 關，分佈在 82 個關卡包中，每個關卡包都會有數個類似的關卡可以挑戰，關卡中沒有時間、步數的限制，可以按照自己的節奏來進行，也可以隨時返回上一步或是重新開始，只要將所有的蛋都打破就能過關。

關卡中的蛋蛋們，會有不同的排列方式，每一種都是新的挑戰，而且隨著關卡的進行，還會陸續加入一些有趣的元素來提高挑戰性，像是會有無法移動的蛋或是能與任何蛋配對的透明蛋等，越玩越燒腦哦！利用短時間就能玩上一場，喜歡燃燒腦細胞的朋友們，一起來試試吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ヨコタマ
  • 軟體語言：英文,日文
  • 開發人員：LIONA Ltd.
  • 官方網站：https://www.liona.co.jp/work/yokotama/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「yokotama」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，點入「TAP TO START」就可以準備開始煎蛋啦！關卡包是必須逐一挑戰解鎖的，所以從 LEVEL 1 開始吧！



    每個關卡包裡都會有幾個小關卡，再點入能開始挑戰！關卡的目標就是將同色的蛋橫向排在一起就能過關。過關時會顯示花費的時間，如果想自我挑戰更快的速度，之後可再從關卡列表中點入重新挑戰。



    如果有同色的蛋相鄰，那它們就會一起移動，想要打破這個關係，就要利用其它的蛋來交換位置。



    掌握了玩法之後，就可以開始挑戰各種有趣的關卡啦！不同的排列方式，將會帶來更多有趣的挑戰，現在就開始思考一下該如何解決它們吧！

    最後更新：07-25, 2022 上午 11:22

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。