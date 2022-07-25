「ヨコタマ」簡單又不簡單的蛋蛋解謎遊戲

「ヨコタマ」是一款只要能掌握技巧就能無往不利的解謎益智遊戲，以各種動物的蛋為主角，透過兩兩移動，，

讓相同的蛋橫向排在一起就能打破蛋殼讓裡頭的動物脫出，而在過程中只需要注意一個地方，那就是，只要記得這個重點，基本上就能輕鬆的享受解謎樂趣！

遊戲的關卡數非常多，目前共有 3,813 關，分佈在 82 個關卡包中，每個關卡包都會有數個類似的關卡可以挑戰，關卡中沒有時間、步數的限制，可以按照自己的節奏來進行，也可以隨時返回上一步或是重新開始，只要將所有的蛋都打破就能過關。

關卡中的蛋蛋們，會有不同的排列方式，每一種都是新的挑戰，而且隨著關卡的進行，還會陸續加入一些有趣的元素來提高挑戰性，像是會有無法移動的蛋或是能與任何蛋配對的透明蛋等，越玩越燒腦哦！利用短時間就能玩上一場，喜歡燃燒腦細胞的朋友們，一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：ヨコタマ 軟體語言：英文,日文 開發人員：LIONA Ltd. 官方網站：https://www.liona.co.jp/work/yokotama/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「yokotama」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「TAP TO START」就可以準備開始煎蛋啦！關卡包是必須逐一挑戰解鎖的，所以從 LEVEL 1 開始吧！





每個關卡包裡都會有幾個小關卡，再點入能開始挑戰！關卡的目標就是將同色的蛋橫向排在一起就能過關。過關時會顯示花費的時間，如果想自我挑戰更快的速度，之後可再從關卡列表中點入重新挑戰。





如果有同色的蛋相鄰，那它們就會一起移動，想要打破這個關係，就要利用其它的蛋來交換位置。





掌握了玩法之後，就可以開始挑戰各種有趣的關卡啦！不同的排列方式，將會帶來更多有趣的挑戰，現在就開始思考一下該如何解決它們吧！