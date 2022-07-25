「Emoji Kitchen Browser」表情符號攪拌機！來看看 😏+🤔 會變成什麼樣子？

Emoji 表情符號是幾乎是每個人每天都會用到的，無論是在聊天、留言還是寫文章、製作圖片……，它都可以幫忙將情緒更好的傳達出去，，

不過雖然表情符號已經有非常多的選擇，偶爾還是會覺得找不到更貼切合適的那一個，這種時候，就是「Emoji Kitchen Browser」出場的時候啦！

「Emoji Kitchen Browser」是一款網頁版的表情符號搜拌機，可以從表情符號列表中選取任兩個來進行結合，可以創造出各種新的表情符號，例如將 😏 這個有點不懷好意的表情加上 🤔 ，就能在不懷好意的頭像下方加上摸下巴的手勢，看起來就感覺更不懷好意了啊！

如果不知道怎麼組合更有趣，也可以在選取一個主符號後，從選單中看到它與各種不同符號的組合結果，直接選取複製就能貼上使用了，不過這樣產出的表情符號，就只能用圖片的方式傳送分享，但效果還是相當不錯的，有興趣的朋友，可以一起來玩看看哦！

網站名稱：Emoji Kitchen Browser 網站網址：https://emoji.supply/kitchen/

網頁畫面：

開啟網頁後就可以看到表情符號列表，從中選取一個想要使用的主符號，就可以在下方第二個區塊看到它與其它表情符號組合的結果，可以直接從這裡點選想要的，或者再接續從第一區塊手動選取另一個想要結合的表情符號。





在最下方就能看到兩種表情符號攪拌後的成果啦！





在新的表情符號上長按就能選擇分享或複製，右圖可以看到在 LINE 聊天室貼上的效果。在電腦上使用的話，一樣可以按滑鼠右鍵選擇複製圖片來使用。