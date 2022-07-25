「Big Timer」全螢幕超大倒數計時器，辦活動、測驗、遊戲都適用！

在舉辦一些有時間限制的活動時，有個巨大的倒數計時器是很重要的，除了可以讓所有參與的人即時知道剩餘的時間，也能維持公平性，如果你正需要這樣的活動道具，可以利用「Big Timer」這個網站加上大螢幕投影，就能輕鬆達到想要的效果

「Big Timer」是一個可以全螢幕放大的倒數計時器網站，黑底白字的設計，讓數字再遠都能看得清晰！倒數時間可自由設定，最大可到小時、最小則可至秒數，設定完成開始啟動後，只要不再觸碰滑鼠鍵盤，數秒後就會自動隱藏功能列，只留下大大的倒數時間。

預設在最後 10 秒及時間結束時都會有音效鈴聲提示，另外還可以開啟逾時計時功能以及彈出式提醒，在時間到時就會在右下角彈出通知視窗，即使不在「Big Timer」的網頁，也能即時收到通知，而以上這些功能，都可以依需求來選擇是否啟用唷！

網站名稱：Big Timer 網站網址：https://www.bigtimer.net/

網頁畫面：

開啟網頁後就能看到大大的時間在畫面中央，點擊時間就能設定其它需要的倒數計時也可以使用右側的「＋」、「－」來快速增減





設定好需要的時間後，就可以按下「Start」開始倒數右上角可切換為全螢幕模式，停止動作數秒後，就會自動隱藏功能列「Repeat」可自動重覆倒數計時





點擊左上方的「Preferences」可以依需求來調整設定包含音效、逾時計時、彈出式通知等





不過若要使用彈出式通知，必須手動點擊網址左側的「鎖頭」圖示，開啟「通知」權限





若有開啟逾時計時功能，就會在倒數結束後繼續記錄超過的時間下圖則是在右下角彈出通知的畫面