「edupics」免費下載超過 15,000 張兒童著色圖

小朋友們如果喜歡著色塗鴉，雖然巿面上可以直接買到一本本現成的著色本，不過裡面的圖畫可能並不是每一張孩子都喜歡，，

或者常常會只畫了幾頁，就丟在一旁不想再畫，不僅浪費錢也浪費資源。

在網路上其實有非常多可以免費下載的著色圖，像是之前介紹過的「Coloring Book」、「Crayola」都有蠻多不同類型的著色圖可以選擇下載，而本篇要再介紹給大家一個提供超過 15,000 張著色圖的「edupics」網站。

「edupics」是一個專為教育而存在的網站，除了有著色圖可以下載外，網站上還有供一些圖片、照片以及紙藝模板，全都可以免費下載做為教育之用。在著色圖的部份有 47 種分類，可方便使用者快速的找到感興趣的主題，找到喜歡的圖案後，就可以直接列印，如果家裡沒有印表機的話，也可以先將圖案保存下來，再到超商列印出來即可。

網頁畫面：

開啟網頁後，就可以在下方看到許多的著色圖分類，或者也可以在右上角使用關鍵字來搜尋。





分類非常多，大多點入都還有小分類，可以更精準的找到感興趣的圖案。





不過圖案的風格蠻多變的，有些很童趣，有些則是構圖比較複雜的，需要稍微挑一下。





找到想要的著色圖後，就可以直接按「Print」列印或是「Download」保存，之後再印出來使用。