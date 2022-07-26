「消消數字」限時 1 分鐘考驗你的心算能力！

「消消數字」是一款考驗玩家數學心算能力的遊戲，在畫面上方會出現一個 XYZ 的方程式，必須從不斷落下的數字方塊中挑選 3 個來解出方程式，，

目標是將數字方塊消除，如果速度太慢，讓數字方塊觸碰到上方的紅線，遊戲就會結束並統計分數。

每個方程式的計算時間限時約 1 分鐘，在時間內儘可能的消除越多的數字方塊，因為一旦出現新的方程式，又得再重新計算，消除正確就能獲得分數，但如果亂選或算錯的話，就會扣分哦！

方程式的計算，除了簡單的加減法外，也會加入乘法與除法，在計算時可別忘了要先乘除後加減唷！遊戲有三種難度可選擇，最困難的等級除了乘除法會較常出場外，計算的數字也會比較大，心算能力不夠強的話，千萬不要輕易嘗試，不然受挫感可是會很大的！對數學計算很感興趣的話，可以一起來挑戰看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：消消數字 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：NinerWong 官方網站：https://www.facebook.com/NinerWongAppSupport 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.1 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「消消數字」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲開始時，上方會出現一條方程式，並會陸續落下一些數字方塊，每道題落下一些方塊後就會停止，但 1 分鐘後更新方程式時，就會再落下一些方塊。必須在方塊觸碰到上方的紅線前，將它們消除。





選擇能滿足方程式的 3 個數字即可消除並得分，但選錯的話，就會扣分哦！





若讓方塊觸碰到了紅線，遊戲就會終止。如果覺得太簡單，點擊左上角的「笑臉」圖示可以調整難易度。





普通等級計算的數字就會開始變大，困難等級則會出現更多乘法與除法的計算。