「Camra」沒有任何按鍵，只要滑動輕點就能控制的相機 App

在幾乎所有 App 都往豐富功能的方向前進時，「Camra」這款相機卻硬是要走反向的極簡風格。打開它你看不到任何的按鍵設計，只有一個全螢幕的鏡頭，，

想要拍照或錄影時，點擊螢幕任一處就能按下快門，不需要對準拍照鍵或是費力按下音量鍵，任何姿勢都能輕鬆拍攝。

只要左右滑動就能轉換前後鏡頭，上下滑動則可在拍照與錄影功能間切換，用兩指斜拉就能縮放畫面，若需要拍攝原況照片（Live Photo），也只要長按螢幕任一處就能快速轉換，當環境光線微弱時，還會自動啟用閃光燈進行補光，在拍攝時還會自動對焦，基本上一般相機有的功能它都有，而且操作起來還十分簡單。

如果你只需要簡單好用的拍照、錄影功能，而且厭倦了爆炸多的功能按鈕，那麼也許可以給「Camra」一個表現的機會哦！不過照片的部份它僅可保存 HEIC 格式，提供給大家參考。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Camra 軟體語言：英文 開發人員：acrossair 官方網站：https://www.acrossair.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Camra」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式，會有一些操作教學的說明，向左滑動就能一一看完。





進入主畫面後，在右上角就可以知道目前的拍攝模式，上下滑動就能切換相機或錄影功能。





左右滑動就能切換前後鏡頭。兩指斜拉可縮放畫面，不過此功能測試時只在錄影模式下才有效果。





點擊任一處即可拍照或開始錄影。長按任一處則可切換拍攝原況照片，但只有在拍照時才會在右上角顯示「LIVE」表示拍下的是原況照片。