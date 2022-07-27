Shared Piano 線上共享鋼琴，免註冊打開網頁就能彈！

       

「Shared Piano」是一個來自 CHROME MUSIC LAB 的線上共享鋼琴服務，打開網頁後就可以看到一整排的琴鍵，使用滑鼠點擊或是按下鍵盤相對應的按鍵就能彈奏音樂，，

如果手邊有 MIDI 鍵盤，也可以接上來使用哦！

每一個琴房都會有個專屬的網址，將該網址分享給其他的朋友，就能一起在同一個琴房玩音樂，一個琴房最多可容納 10 個人，不需註冊或是安裝任何的程式，無論是使用電腦、手機還是平版，只要打開網頁就都能一起加入！

除了預設的鋼琴音色外，網站上還有提供其它像是爵士鼓、木管樂器、馬林巴、弦樂器、合成器等不同的音色選擇。所彈奏的音符都會被一一的錄製下來，最後還能將其生成一個網址，任何取得網址的人都可以收聽到你或你們的音樂創作。有興趣的朋友，可以來玩看看哦！

 
  • 網站名稱：Shared Piano
  • 網站網址：https://musiclab.chromeexperiments.com/Shared-Piano/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，就能看到一排琴鍵，使用滑鼠點擊或按下鍵盤上的按鍵就能彈奏出聲音。如果想跟其他人一起彈琴，可以點擊左下角的「Copy link」，將琴房的專屬連結分享出去，等待其他人的加入。



    加入後就可以在左下角看到目前加入的人數，每個人都會有自己的代表頭像，在彈琴時，就會看到頭像出現。



    點擊下方「Piano」的下拉選單，就可以切換其它的音色。



    最後，點擊右下角的「Save」就可以產出一個專屬的網址，保存該網址就能重覆播放剛剛所彈奏的所有音樂囉！



    開啟該網址，點擊左下角的「播放鍵」就能開始收聽。



    點擊右下角的「Settings」可以依需求來調整琴鍵的數量、是否要顯示音符名稱、是否要顯示頭像等。

    最後更新：07-27, 2022 上午 11:05

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