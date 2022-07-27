專為強迫症設計的遊戲～「Put Them In Right」把所有的東西放到正確的位置！

每個人或多或少都有一點強迫症，其中有一群人的強迫症就是看不慣東西亂放，除了會想將東西擺整齊外，，

更想讓它們可以依大小放在適當的位置，或依顏色來排列，如果你就是這款人，那「Put Them In Right」肯定是最適合你玩的遊戲了。

「Put Them In Right」是一款物品整理遊戲，雖然一開始都會給玩家一個亂七八糟的空間，但在將物品歸位收納的過程中，一整個就是療癒，玩起來相當舒壓唷！遊戲分為 4 個章節，每個章節都有多個不同主題的小關卡，有些要整理化妝品、有些要整理辦公桌、有些要整理鞋櫃，不過有些則比較像是解謎遊戲，要找出物品之間的排序關係，完全排對才能過關。總之，它們都只有一個目的，就是把空間整理乾淨且整齊。

雖然關卡看起來沒有在計時，但其實還是有默默在背後計算時間的，當花費太久的時間，就會有一隻調皮的貓咪或狗狗，伸出牠們的爪子將所有的東西撥到地上去，無論前面你排得多辛苦，全部都得重新來過。不過牠們在出手前，會先叫個一聲來提醒你，只是通常叫沒多久，爪子就來了，根本提醒心酸的啊！！

關卡的類型相當豐富，將原本亂亂的空間弄整齊真的很舒壓，雖然不時會彈出廣告，也需要看廣告來取更多的關卡鑰匙，不過真的蠻有趣的，喜歡整理類遊戲的朋友，可以來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Put Them In Right 軟體語言：簡體中文,英文 開發人員：Atola Technology Inc 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Put Them In Right」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可以看到 4 個章節，可分別點入遊玩。





在第 1 章節中，還有「MAKEUP」與「KEYBOARD」兩個額外的關卡可以玩。先點入「PLAY」來看看吧！





這裡有許多的關卡等著你！





第一關非常的簡單，只需要將歪掉的畫掛好即可。然後，我強列懷疑，這畫中的貓就是後面會把所有東西都撥到地上去的那隻。





後面的關卡就會越來越有趣，必須整理各種的亂，試著把東西都完美的歸位吧！





如果不小心花了太多的時間，貓咪或狗狗就會發出叫聲，然後過沒多久，就會伸出手來把所有東西都撥到地上去。





若實在不知道怎麼解，可以點擊右下角的「電燈泡」看廣告後取得提示。





想要解鎖關卡，必須使用「鑰匙」，當鑰匙用完時，可以透過觀看 3 次的廣告來取得 24 小時的鑰匙使用權，也可以看一則廣告來取得一把鑰匙。